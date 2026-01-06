В 2025 году Россия повредила 307 памятников и 261 объект культурной инфраструктуры Украины, - Минкульт

В течение 2025 года в Украине зафиксированы значительные потери в сфере культуры в результате российской вооруженной агрессии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном сообщении Министерства культуры и стратегических коммуникаций.

По данным ведомства, только с начала этого года разрушено или повреждено 307 памятников культурного наследия и 261 объект культурной инфраструктуры.

Информация собирается в рамках системного учета последствий боевых действий, ракетных ударов и временной оккупации украинских территорий.

Масштабы разрушений культурного наследия в 2025 году

В Министерстве культуры отмечают, что приведенные цифры не являются окончательными. На части временно оккупированных территорий специалисты не имеют возможности провести полную фиксацию повреждений, поэтому реальный уровень потерь может быть значительно выше.

Речь идет об объектах национального и местного значения, а также о недавно обнаруженных объектах, имеющих историческую и архитектурную ценность. Разрушения зафиксированы в результате обстрелов, боевых столкновений и длительного пребывания объектов в зоне боевых действий.

Культурные потери Украины с начала полномасштабной войны

В целом с февраля 2022 года в Украине задокументировано повреждение или полное уничтожение 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры. Самые большие потери понесли Харьковская, Херсонская, Одесская, Донецкая и Киевская области вместе со столицей. Повреждения зафиксированы в общей сложности в 18 регионах страны.

Среди пострадавших объектов — музеи, библиотеки, театры, клубные заведения, учреждения художественного образования и другие культурные пространства громад.

В ведомстве отмечают, что уничтожение культурного наследия носит целенаправленный характер.

"Целенаправленное уничтожение культурного наследия является составной частью войны против украинской идентичности", - подчеркивают в Министерстве культуры.

Собранные данные используются для международной фиксации военных преступлений Российской Федерации, а также для подготовки программ восстановления культурной сферы Украины после завершения войны.

