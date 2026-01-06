У 2025 році Росія пошкодила 307 пам’яток та 261 об’єкт культурної інфраструктури України, - Мінкульт

Упродовж 2025 року в Україні зафіксовано значні втрати у сфері культури внаслідок російської збройної агресії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному повідомленні Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

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За даними відомства, лише з початку цього року зруйновано або пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури.

Інформація збирається в межах системного обліку наслідків бойових дій, ракетних ударів і тимчасової окупації українських територій.

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Масштаби руйнувань культурної спадщини у 2025 році

У Міністерстві культури зазначають, що наведені цифри не є остаточними. На частині тимчасово окупованих територій фахівці не мають змоги провести повну фіксацію пошкоджень, тому реальний рівень втрат може бути значно вищим.

Йдеться про пам’ятки національного та місцевого значення, а також про щойно виявлені об’єкти, які мають історичну й архітектурну цінність. Руйнування зафіксовані внаслідок обстрілів, бойових зіткнень і тривалого перебування об’єктів у зоні бойових дій.

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Культурні втрати України з початку повномасштабної війни

Загалом від лютого 2022 року в Україні задокументовано пошкодження або повне знищення 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури. Найбільших втрат зазнали Харківська, Херсонська, Одеська, Донецька та Київська області разом зі столицею. Пошкодження зафіксовані загалом у 18 регіонах країни.

Серед постраждалих об’єктів — музеї, бібліотеки, театри, клубні заклади, установи мистецької освіти та інші культурні простори громад.

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У відомстві наголошують, що знищення культурної спадщини має цілеспрямований характер.

"Цілеспрямоване знищення культурної спадщини є складовою війни проти української ідентичності", — підкреслюють у Міністерстві культури.

Зібрані дані використовуються для міжнародної фіксації воєнних злочинів Російської Федерації, а також для підготовки програм відновлення культурної сфери України після завершення війни.

Раніше ми писали, що Путін вимагає з росіян більше податків, щоб фінансувати війну.

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