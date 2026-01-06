Україна опинилася на межі енергетичної кризи, - Мерц

Україна перебуває на межі гуманітарної енергетичної кризи через системні російські атаки на цивільну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН напередодні міжнародної зустрічі в Парижі.

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За словами глави німецького уряду, Росія не демонструє жодних ознак готовності до припинення війни. Навпаки, Кремль посилив удари по енергетичних об’єктах України у четверту зиму повномасштабної війни.

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Оцінка ситуації та відповідальність РФ

Фрідріх Мерц заявив, що накази про масовані атаки на цивільну інфраструктуру свідчать про свідомі дії російського керівництва. Він прямо поклав відповідальність за це на російського диктатора.

"Путін не прагне перемир’я. Він віддав наказ про найсерйозніші на сьогодні атаки на цивільну інфраструктуру України", — наголосив канцлер Німеччини.

Мерц підкреслив, що такі дії мають усі ознаки воєнних злочинів і становлять пряму загрозу для цивільного населення України, особливо в умовах зимового періоду та низьких температур.

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Гарантії безпеки для України

За словами канцлера, уряд Німеччини зацікавлений у припиненні війни, однак мир можливий лише за наявності реальних гарантій безпеки для України з боку США та Європи.

Саме ці питання, як зазначається, стануть ключовими під час зустрічі лідерів держав "коаліції охочих", яка відбудеться 6 січня у Парижі. Очікується, що учасники фіналізують спільний документ щодо гарантій безпеки для Києва.

У Єврокомісії зі свого боку наголошують, що головною довгостроковою гарантією безпеки для України залишається перспектива вступу до Європейського Союзу.

Як писав раніше, 5 січня російські загарбники завдали низки ударів по об'єктах енергетики у Харкові.

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