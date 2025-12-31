Мерц у новорічній промові наголосив на агресії Росії проти Європи, - Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має активніше захищати свої інтереси, аби забезпечити мир і процвітання у 2026 році в умовах російської агресії, глобального протекціонізму та трансформації трансатлантичних відносин.

Про це Мерц сказав у щорічній новорічній промові, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

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Він наголосив, що війна Росії проти України становить пряму загрозу безпеці та свободі Європи.

За словами канцлера, агресія РФ є частиною ширшого плану, спрямованого проти всього європейського континенту. Мерц зазначив, що Німеччина щодня стикається із саботажем, шпигунством та кібератаками.

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Він також звернув увагу на виклики у світовій економіці, зокрема зростання протекціонізму та використання залежності Європи від імпортної сировини як політичного інструменту тиску. У цьому контексті Берлін прагне зменшити економічну залежність від Китаю та реагувати на глобальні торговельні напруження.

Окремо канцлер згадав про зміни у відносинах зі Сполученими Штатами після повернення Дональда Трампа до Білого дому в січні 2025 року. За його словами, для Європи це означає необхідність більш самостійно відстоювати власні інтереси у сфері безпеки та економіки.

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Водночас Мерц наголосив, що Європа має діяти з позиції впевненості, а не страху, і брати відповідальність у свої руки. Він висловив переконання, що 2026 рік може стати визначальним для Німеччини та Європи у відновленні тривалого миру, свободи та процвітання.