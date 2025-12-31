РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7636 посетителей онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
555 8

Мерц в новогоднем выступлении подчеркнул агрессию России против Европы, - Reuters

Мерц о возмещении убытков Россией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна более активно защищать свои интересы, чтобы обеспечить мир и процветание в 2026 году в условиях российской агрессии, глобального протекционизма и трансформации трансатлантических отношений.

Об этом Мерц сказал в ежегодном новогоднем выступлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что война России против Украины представляет прямую угрозу безопасности и свободе Европы.

По словам канцлера, агрессия РФ является частью более широкого плана, направленного против всего европейского континента. Мерц отметил, что Германия ежедневно сталкивается с саботажем, шпионажем и кибератаками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы советовали Зеленскому быть осторожным с Трампом перед встречей в США, - Spiegel

Он также обратил внимание на вызовы в мировой экономике, в частности рост протекционизма и использование зависимости Европы от импортного сырья как политического инструмента давления. В этом контексте Берлин стремится уменьшить экономическую зависимость от Китая и реагировать на глобальные торговые напряжения.

Отдельно канцлер упомянул об изменениях в отношениях с Соединенными Штатами после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. По его словам, для Европы это означает необходимость более самостоятельно отстаивать собственные интересы в сфере безопасности и экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа должна действовать с позиции уверенности, а не страха, и брать ответственность в свои руки. Он выразил убеждение, что 2026 год может стать определяющим для Германии и Европы в восстановлении длительного мира, свободы и процветания.

Автор: 

Европа (2244) Фридрих Мерц (341)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли 500 000 ГСВГ стояла в ГДР ,то західні німці не боялись ,а тут раптом злякались .
показать весь комментарий
31.12.2025 10:48 Ответить
Шо ти хочеш з європідарів??? ****** тільки руками українців сміливі
показать весь комментарий
31.12.2025 11:25 Ответить
А чому ж ми так премося в той ЄС ,увесь світ на вуха поставили .
показать весь комментарий
31.12.2025 11:42 Ответить
недовго залишилося до моменту, коли лідери Європи номінують рудого донні на звання лоббіста та спонсора світового терориста *****
показать весь комментарий
31.12.2025 10:51 Ответить
Так то вже їхні справи ,кого і на що вони номінуватимуть.
показать весь комментарий
31.12.2025 10:55 Ответить
Де Тауруси ?
показать весь комментарий
31.12.2025 11:14 Ответить
Європейці ведуть слабку пропаганду в засобах масової інформації. Кожну кібератаку, кожну тероперацію орків потрібно освітлювати на всіх інформативних платформах. Кацапи тримають в руках увесь європейський інформпростір. Населення потрібно готувати планомірно, щоденно до опору. Європейці до цих пір не в курсі. Мене часто запитують іспанці- « ну що, вже у вас війна закінчилась? А хто почав війну, путін чи Зеленський?» ? На відповідь бракує поганих слів.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:15 Ответить
Так для багатьох європейців і не тільки європейців рашка і Україна - то одне ціле в межах колишнього СССР , і тут немає нічого дивного ,бо так було до 1991 року і європейці прекрасно жили і без України за "Залізною завісою ". Ось і весь цинізм і реальність ,ми жили до 1991 року без вас і житимемо і далі ,і вони в чомусь праві ,навіщо їм наші проблеми ,їм і наших біженців вистачає і багатомільярдного фінансування України з власних бюджетів.
показать весь комментарий
31.12.2025 11:53 Ответить
 
 