Мерц в новогоднем выступлении подчеркнул агрессию России против Европы, - Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна более активно защищать свои интересы, чтобы обеспечить мир и процветание в 2026 году в условиях российской агрессии, глобального протекционизма и трансформации трансатлантических отношений.

Об этом Мерц сказал в ежегодном новогоднем выступлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что война России против Украины представляет прямую угрозу безопасности и свободе Европы.

По словам канцлера, агрессия РФ является частью более широкого плана, направленного против всего европейского континента. Мерц отметил, что Германия ежедневно сталкивается с саботажем, шпионажем и кибератаками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры Европы советовали Зеленскому быть осторожным с Трампом перед встречей в США, - Spiegel

Он также обратил внимание на вызовы в мировой экономике, в частности рост протекционизма и использование зависимости Европы от импортного сырья как политического инструмента давления. В этом контексте Берлин стремится уменьшить экономическую зависимость от Китая и реагировать на глобальные торговые напряжения.

Отдельно канцлер упомянул об изменениях в отношениях с Соединенными Штатами после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. По его словам, для Европы это означает необходимость более самостоятельно отстаивать собственные интересы в сфере безопасности и экономики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

В то же время Мерц подчеркнул, что Европа должна действовать с позиции уверенности, а не страха, и брать ответственность в свои руки. Он выразил убеждение, что 2026 год может стать определяющим для Германии и Европы в восстановлении длительного мира, свободы и процветания.