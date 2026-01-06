РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8702 посетителя онлайн
Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
4 190 11

Украина оказалась на грани энергетической катастрофы, - Мерц

В Украине может возникнуть энергетический коллапс - Мерц

Украина находится на грани гуманитарного энергетического кризиса из-за системных российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ накануне международной встречи в Париже.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы немецкого правительства, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению войны. Напротив, Кремль усилил удары по энергетическим объектам Украины в четвертую зиму полномасштабной войны.

Читайте: Туск поедет в Париж на заседание Коалиции желающих

Оценка ситуации и ответственность РФ

Фридрих Мерц заявил, что приказы о массированных атаках на гражданскую инфраструктуру свидетельствуют о сознательных действиях российского руководства. Он прямо возложил ответственность за это на российского диктатора.

"Путин не стремится к перемирию. Он отдал приказ о самых серьезных на сегодняшний день атаках на гражданскую инфраструктуру Украины", - подчеркнул канцлер Германии.

Мерц подчеркнул, что такие действия имеют все признаки военных преступлений и представляют прямую угрозу для гражданского населения Украины, особенно в условиях зимнего периода и низких температур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц в новогодней речи подчеркнул агрессию России против Европы, - Reuters

Гарантии безопасности для Украины

По словам канцлера, правительство Германии заинтересовано в прекращении войны, однако мир возможен только при наличии реальных гарантий безопасности для Украины со стороны США и Европы.

Именно эти вопросы, как отмечается, станут ключевыми во время встречи лидеров государств "коалиции желающих", которая состоится 6 января в Париже. Ожидается, что участники финализируют совместный документ о гарантиях безопасности для Киева.

В Еврокомиссии со своей стороны отмечают, что главной долгосрочной гарантией безопасности для Украины остается перспектива вступления в Европейский Союз.

Читайте также: Мороз обнажил изношенную систему: Забайкалье без тепла на фоне коммунального коллапса в России, - ЦПД

Автор: 

энергетика (2992) война в Украине (7418) Фридрих Мерц (345)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Не забываем и про этого ценного кадра. Наряду с "двушечкой на Москву".

показать весь комментарий
06.01.2026 00:40 Ответить
+12
Зеленському не кажіть.
Не розчаровуйте убогого.
В нього мільярд дерев, гігават потужності, мільйон дронів.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:45 Ответить
+11
У зеленому опг все нормально і стабільно.. зараз тільки змінять шмигаля на шмигаля і все запрацює дуже потужно і незламно.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Питання не тільки в ЯЗ, а і в доктрині застосування. Якщо вона передбачає у разі нападу на країну неминуче застосування з розумінням, що це буде взаємне знищення обох сторін, тоді це дієвий інструмент. А без цього, це лише деяка, невелика гарантія незастосування обома сторонами ЯЗ і все. Бо паритету з росією неможливо досягти, навіть 1/10.
показать весь комментарий
06.01.2026 01:27 Ответить
Не забываем и про этого ценного кадра. Наряду с "двушечкой на Москву".

показать весь комментарий
06.01.2026 00:40 Ответить
Дійсно, таких як цих корупціонерів в історії України аналогів ще не було, це покидьки просто.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:46 Ответить
Неможливо повністю захистити те, що принципово не можна захистити. Вихід - велика купа мілких електростанцій, розташованих під землею. Але це маячня.
показать весь комментарий
06.01.2026 07:30 Ответить
Мерц правий, це як частина Берліну без електрики, внаслідок терористичного нападу чи простого викрадення з банку Німеччини, > 100 млн євро !!
показать весь комментарий
06.01.2026 00:44 Ответить
Зеленському не кажіть.
Не розчаровуйте убогого.
В нього мільярд дерев, гігават потужності, мільйон дронів.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:45 Ответить
Мерц помиляється - він просто не дивиться чомусь марафон і блогерів які йому б розказали що

- корупції нема
- відтік населення не критичний
- енергетика є невеликі проблеми і все
- ми на 95% заключили мир - лишилось віддали Львів(або донбас це не ясно ще) РФ і мир точно буде
- але на всяк випадок 50% партії зелених уже втікла навіть не в Ужгород а з країни
показать весь комментарий
06.01.2026 00:45 Ответить
Львів не віддавайте, притримайте для нас.
показать весь комментарий
06.01.2026 06:53 Ответить
У зеленому опг все нормально і стабільно.. зараз тільки змінять шмигаля на шмигаля і все запрацює дуже потужно і незламно.
показать весь комментарий
06.01.2026 00:49 Ответить
 
 