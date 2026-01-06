Украина оказалась на грани энергетической катастрофы, - Мерц
Украина находится на грани гуманитарного энергетического кризиса из-за системных российских атак на гражданскую инфраструктуру.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ накануне международной встречи в Париже.
По словам главы немецкого правительства, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению войны. Напротив, Кремль усилил удары по энергетическим объектам Украины в четвертую зиму полномасштабной войны.
Оценка ситуации и ответственность РФ
Фридрих Мерц заявил, что приказы о массированных атаках на гражданскую инфраструктуру свидетельствуют о сознательных действиях российского руководства. Он прямо возложил ответственность за это на российского диктатора.
"Путин не стремится к перемирию. Он отдал приказ о самых серьезных на сегодняшний день атаках на гражданскую инфраструктуру Украины", - подчеркнул канцлер Германии.
Мерц подчеркнул, что такие действия имеют все признаки военных преступлений и представляют прямую угрозу для гражданского населения Украины, особенно в условиях зимнего периода и низких температур.
Гарантии безопасности для Украины
По словам канцлера, правительство Германии заинтересовано в прекращении войны, однако мир возможен только при наличии реальных гарантий безопасности для Украины со стороны США и Европы.
Именно эти вопросы, как отмечается, станут ключевыми во время встречи лидеров государств "коалиции желающих", которая состоится 6 января в Париже. Ожидается, что участники финализируют совместный документ о гарантиях безопасности для Киева.
В Еврокомиссии со своей стороны отмечают, что главной долгосрочной гарантией безопасности для Украины остается перспектива вступления в Европейский Союз.
- Как писал ранее, 5 января российские захватчики нанесли ряд ударов по объектам энергетики в Харькове.
Не розчаровуйте убогого.
В нього мільярд дерев, гігават потужності, мільйон дронів.
- корупції нема
- відтік населення не критичний
- енергетика є невеликі проблеми і все
- ми на 95% заключили мир - лишилось віддали Львів(або донбас це не ясно ще) РФ і мир точно буде
- але на всяк випадок 50% партії зелених уже втікла навіть не в Ужгород а з країни