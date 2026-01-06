Украина оказалась на грани энергетической катастрофы, - Мерц

Украина находится на грани гуманитарного энергетического кризиса из-за системных российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме канцлера Германии Фридриха Мерца к руководящим парламентским фракциям ХДС/ХСС и СДПГ накануне международной встречи в Париже.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам главы немецкого правительства, Россия не демонстрирует никаких признаков готовности к прекращению войны. Напротив, Кремль усилил удары по энергетическим объектам Украины в четвертую зиму полномасштабной войны.

Читайте: Туск поедет в Париж на заседание Коалиции желающих

Оценка ситуации и ответственность РФ

Фридрих Мерц заявил, что приказы о массированных атаках на гражданскую инфраструктуру свидетельствуют о сознательных действиях российского руководства. Он прямо возложил ответственность за это на российского диктатора.

"Путин не стремится к перемирию. Он отдал приказ о самых серьезных на сегодняшний день атаках на гражданскую инфраструктуру Украины", - подчеркнул канцлер Германии.

Мерц подчеркнул, что такие действия имеют все признаки военных преступлений и представляют прямую угрозу для гражданского населения Украины, особенно в условиях зимнего периода и низких температур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц в новогодней речи подчеркнул агрессию России против Европы, - Reuters

Гарантии безопасности для Украины

По словам канцлера, правительство Германии заинтересовано в прекращении войны, однако мир возможен только при наличии реальных гарантий безопасности для Украины со стороны США и Европы.

Именно эти вопросы, как отмечается, станут ключевыми во время встречи лидеров государств "коалиции желающих", которая состоится 6 января в Париже. Ожидается, что участники финализируют совместный документ о гарантиях безопасности для Киева.

В Еврокомиссии со своей стороны отмечают, что главной долгосрочной гарантией безопасности для Украины остается перспектива вступления в Европейский Союз.

Как писал ранее, 5 января российские захватчики нанесли ряд ударов по объектам энергетики в Харькове.

Читайте также: Мороз обнажил изношенную систему: Забайкалье без тепла на фоне коммунального коллапса в России, - ЦПД