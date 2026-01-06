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Україна не має виплачувати пенсії людям, які лишилися на окупованих територіях Донбасу, - Андрющенко. ВIДЕО

Україна не повинна виплачувати пенсії громадянам, які залишаються на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, ці кошти фактично працюють на економіку РФ і опосередковано фінансують російську армію

Андрющенко стверджує, що частина українських пенсійних виплат у підсумку йде до бюджету країни-агресора, близько 40% якого спрямовується на потреби ВПК.

Також він зазначив, що в Маріуполі, Мелітополі та Бердянську умови життя зараз, за його оцінкою, легші, ніж у прифронтових містах під контролем України, оскільки там немає постійних масових обстрілів.

Нагадаємо, раніше українським пенсіонерам на окупованих територіях і за кордоном необхідно було пройти верифікацію до кінця минулого року, щоб зберегти право на виплати.

Читайте: Росія перекидає морську піхоту з Маріуполя в напрямку Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

окупація (6995) пенсія (1616) Донецька область (11530) Андрющенко Петро (708) війна в Україні (8772)
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Топ коментарі
+48
Це треба було зробити ще в 14 році.
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06.01.2026 12:23 Відповісти
+18
чомусь українським пенсіонерам
за кордоном пенсію не виплачують
бо вони за кордоном
а цим ****** за що платити?
взяли чужий паспорт, зрадили країну
і їм ще й платити з українських рук?
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06.01.2026 12:34 Відповісти
+13
Це ж тоді не буде чим фінансувати адміністрації окупованих міст та сіл. Ніпайдьоть!
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06.01.2026 12:32 Відповісти

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