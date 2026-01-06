Україна не має виплачувати пенсії людям, які лишилися на окупованих територіях Донбасу, - Андрющенко. ВIДЕО

Україна не повинна виплачувати пенсії громадянам, які залишаються на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації та колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, ці кошти фактично працюють на економіку РФ і опосередковано фінансують російську армію

Андрющенко стверджує, що частина українських пенсійних виплат у підсумку йде до бюджету країни-агресора, близько 40% якого спрямовується на потреби ВПК.

Також він зазначив, що в Маріуполі, Мелітополі та Бердянську умови життя зараз, за його оцінкою, легші, ніж у прифронтових містах під контролем України, оскільки там немає постійних масових обстрілів.

Нагадаємо, раніше українським пенсіонерам на окупованих територіях і за кордоном необхідно було пройти верифікацію до кінця минулого року, щоб зберегти право на виплати.

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