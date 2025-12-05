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Росія перекидає морську піхоту з Маріуполя в напрямку Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО
Через тимчасово захоплений Маріуполь російські окупанти знову перекидають морську піхоту в напрямку Гуляйполя.
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, переміщення відбувається "великим крюком" через Крим і Бердянський напрямок, а не через Крим-Мелітополь-Токмак-Пологи.
Андрющенко зазначив, що ця тенденція може свідчити про наявність або підготовку бази для постійного розміщення підрозділу в Маріуполі для оперативного реагування.
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Randall Flag #387882
показати весь коментар05.12.2025 14:25 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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