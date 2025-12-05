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Новини Фото Окупація Маріуполя
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Росія перекидає морську піхоту з Маріуполя в напрямку Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО

Через тимчасово захоплений Маріуполь російські окупанти знову перекидають морську піхоту в напрямку Гуляйполя.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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Росія перекидає морську піхоту з Маріуполя до Гуляйполя

За його словами, переміщення відбувається "великим крюком" через Крим і Бердянський напрямок, а не через Крим-Мелітополь-Токмак-Пологи.

Андрющенко зазначив, що ця тенденція може свідчити про наявність або підготовку бази для постійного розміщення підрозділу в Маріуполі для оперативного реагування.

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Автор: 

Маріуполь (3253) Донецька область (11348) Андрющенко Петро (707) морська піхота (73) Маріупольський район (110)
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Це часом не 155 бригада? Ті, які полоненим голови відрубали?
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05.12.2025 14:25 Відповісти
Підводний човен в степах України теж буде?
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05.12.2025 14:31 Відповісти
Чому б їх не накрити ракетами в Маріуполі? А також чому Україна не знищує в Маріку гуртожитки з рашистами і різними чурбанами яких завезли осваювати Марік, будувати будинки для рашистів? Чому Україна так легко здає міста і дозволяє окупантам вільно там освоюватись?
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05.12.2025 14:35 Відповісти
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05.12.2025 14:42 Відповісти
 
 