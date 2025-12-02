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Новини Фото Окупація Маріуполя
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У Маріуполі біля Драмтеатру, де загинули мирні містяни, росіяни почали монтувати ялинку. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали монтувати головну новорічну ялинку.

Роблять це біля Драматичного театру – місця, де масово загинули мирні містяни, ховаючись від ворожих бомб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на міську раду.

Також читайте: Росія відкриває у Маріуполі драмтеатр, де вбила сотні людей, — The Times

драмтеатр
драмтеатр

"У Маріуполі почали монтувати Головну (кроваву) ялину біля Драматичного театру – місця масової загибелі мирних маріупольців від російських бомб", – йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що 16 березня 2022 року у Маріуполі замість ялинки біля Драматичного театру було викладено слово "ДЕТИ", яке можна було прочитати з неба. А у будівлі ховалися від обстрілів родини з дітьми. Проте це не зупинило російських військових, які цинічно скинули на театр бомби – загинуло багато містян, серед них – діти.

Читайте: Окупанти планують повністю підпорядкувати Маріупольський порт логістиці Ростовської області, - ЦНС

Автор: 

армія рф (21275) Маріуполь (3250) окупація (6940) ялинка (118) Донецька область (11334) Маріупольський район (108)
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Крававий дід мороз, який застудив на смерть українців в таборах Сибіру, возвращается.
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02.12.2025 16:07 Відповісти
Танці сатанистів на могилах - нічого нового від виродків з боліт!
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02.12.2025 16:14 Відповісти
Будьте прокляті російські кати.
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02.12.2025 16:16 Відповісти
Будуть прАзДнАвАть на балабайке с кАкошніками та гуслях танцювати на кістках, ссуки...
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02.12.2025 16:22 Відповісти
цинічний вінок на братський могилі українців Маріуполя від кацапів-людожерів.. здохніть, москалі..
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02.12.2025 17:06 Відповісти
Тобто рашисти вже повністю відновили вщент зруйнований театр?
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02.12.2025 17:53 Відповісти
прем'єра, 15-20 грудня. десь у новинах маріупольських бачив.
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02.12.2025 20:03 Відповісти
Вбивці!
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03.12.2025 12:20 Відповісти
Так .....рашисти захоплене вже вважають на 100відсотків своїм...інакше б ,не відбудовували.
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03.12.2025 16:37 Відповісти
 
 