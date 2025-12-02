У Маріуполі біля Драмтеатру, де загинули мирні містяни, росіяни почали монтувати ялинку. ФОТОрепортаж

У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни почали монтувати головну новорічну ялинку.

Роблять це біля Драматичного театру – місця, де масово загинули мирні містяни, ховаючись від ворожих бомб, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на міську раду.

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"У Маріуполі почали монтувати Головну (кроваву) ялину біля Драматичного театру – місця масової загибелі мирних маріупольців від російських бомб", – йдеться у повідомленні.

У міськраді нагадали, що 16 березня 2022 року у Маріуполі замість ялинки біля Драматичного театру було викладено слово "ДЕТИ", яке можна було прочитати з неба. А у будівлі ховалися від обстрілів родини з дітьми. Проте це не зупинило російських військових, які цинічно скинули на театр бомби – загинуло багато містян, серед них – діти.

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