В Мариуполе возле Драмтеатра, где погибли мирные жители, россияне начали монтировать елку. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали монтировать главную новогоднюю елку.

Делают это возле Драматического театра – места, где массово погибли мирные жители, прячась от вражеских бомб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской совет.

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"В Мариуполе начали монтировать Главную (кровавую) елку возле Драматического театра – места массовой гибели мирных мариупольцев от российских бомб", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что 16 марта 2022 года в Мариуполе вместо елки возле Драматического театра было выложено слово "ДЕТИ", которое можно было прочитать с неба. А в здании прятались от обстрелов семьи с детьми. Однако это не остановило российских военных, которые цинично сбросили на театр бомбы – погибло много горожан, среди них – дети.

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