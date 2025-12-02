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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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В Мариуполе возле Драмтеатра, где погибли мирные жители, россияне начали монтировать елку. ФОТОрепортаж

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали монтировать главную новогоднюю елку.

Делают это возле Драматического театра – места, где массово погибли мирные жители, прячась от вражеских бомб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на городской совет.

Читайте также: Россия открывает в Мариуполе драмтеатр, где убила сотни людей, — The Times

драмтеатр
драмтеатр

"В Мариуполе начали монтировать Главную (кровавую) елку возле Драматического театра – места массовой гибели мирных мариупольцев от российских бомб", – говорится в сообщении.

В горсовете напомнили, что 16 марта 2022 года в Мариуполе вместо елки возле Драматического театра было выложено слово "ДЕТИ", которое можно было прочитать с неба. А в здании прятались от обстрелов семьи с детьми. Однако это не остановило российских военных, которые цинично сбросили на театр бомбы – погибло много горожан, среди них – дети.

Читайте: Оккупанты планируют полностью подчинить Мариупольский порт логистике Ростовской области, - ЦНС

Автор: 

армия РФ (23057) Мариуполь (5629) оккупация (10267) елка (179) Донецкая область (12453) Мариупольский район (103)
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Крававий дід мороз, який застудив на смерть українців в таборах Сибіру, возвращается.
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02.12.2025 16:07 Ответить
Танці сатанистів на могилах - нічого нового від виродків з боліт!
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02.12.2025 16:14 Ответить
Будьте прокляті російські кати.
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02.12.2025 16:16 Ответить
Будуть прАзДнАвАть на балабайке с кАкошніками та гуслях танцювати на кістках, ссуки...
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02.12.2025 16:22 Ответить
цинічний вінок на братський могилі українців Маріуполя від кацапів-людожерів.. здохніть, москалі..
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02.12.2025 17:06 Ответить
Тобто рашисти вже повністю відновили вщент зруйнований театр?
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02.12.2025 17:53 Ответить
прем'єра, 15-20 грудня. десь у новинах маріупольських бачив.
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02.12.2025 20:03 Ответить
Вбивці!
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03.12.2025 12:20 Ответить
Так .....рашисти захоплене вже вважають на 100відсотків своїм...інакше б ,не відбудовували.
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03.12.2025 16:37 Ответить
 
 