Россия перебрасывает морскую пехоту из Мариуполя в направлении Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО

Через временно захваченный Мариуполь российские оккупанты снова перебрасывают морскую пехоту в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, перемещение происходит "большим крюком" через Крым и Бердянское направление, а не через Крым-Мелитополь-Токмак-Пологи.

Андрющенко отметил, что эта тенденция может свидетельствовать о наличии или подготовке базы для постоянного размещения подразделения в Мариуполе для оперативного реагирования.

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