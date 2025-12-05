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Новости Фото Оккупация Мариуполя
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Россия перебрасывает морскую пехоту из Мариуполя в направлении Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО

Через временно захваченный Мариуполь российские оккупанты снова перебрасывают морскую пехоту в направлении Гуляйполя.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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Россия перебрасывает морскую пехоту из Мариуполя в Гуляйполе

По его словам, перемещение происходит "большим крюком" через Крым и Бердянское направление, а не через Крым-Мелитополь-Токмак-Пологи.

Андрющенко отметил, что эта тенденция может свидетельствовать о наличии или подготовке базы для постоянного размещения подразделения в Мариуполе для оперативного реагирования.

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Мариуполь (5632) Донецкая область (12468) Андрющенко Петр (594) морская пехота (67) Мариупольский район (105)
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Це часом не 155 бригада? Ті, які полоненим голови відрубали?
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05.12.2025 14:25 Ответить
Підводний човен в степах України теж буде?
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05.12.2025 14:31 Ответить
Чому б їх не накрити ракетами в Маріуполі? А також чому Україна не знищує в Маріку гуртожитки з рашистами і різними чурбанами яких завезли осваювати Марік, будувати будинки для рашистів? Чому Україна так легко здає міста і дозволяє окупантам вільно там освоюватись?
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05.12.2025 14:35 Ответить
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05.12.2025 14:42 Ответить
 
 