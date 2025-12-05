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Россия перебрасывает морскую пехоту из Мариуполя в направлении Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО
Через временно захваченный Мариуполь российские оккупанты снова перебрасывают морскую пехоту в направлении Гуляйполя.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, перемещение происходит "большим крюком" через Крым и Бердянское направление, а не через Крым-Мелитополь-Токмак-Пологи.
Андрющенко отметил, что эта тенденция может свидетельствовать о наличии или подготовке базы для постоянного размещения подразделения в Мариуполе для оперативного реагирования.
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Randall Flag #387882
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Виктор Шевченко
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ALEX SUROVV #593022
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