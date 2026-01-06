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Украина не должна выплачивать пенсии людям, которые остались на оккупированных территориях Донбасса, - Андрющенко. ВИДЕО

Украина не должна выплачивать пенсии гражданам, которые остаются на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, эти средства фактически работают на экономику РФ и опосредованно финансируют российскую армию

Андрющенко утверждает, что часть украинских пенсионных выплат в итоге идет в бюджет страны-агрессора, около 40% которого направляется на нужды ВПК.

Также он отметил, что в Мариуполе, Мелитополе и Бердянске условия жизни сейчас, по его оценке, легче, чем в прифронтовых городах под контролем Украины, поскольку там нет постоянных массовых обстрелов.

Напомним, ранее украинским пенсионерам на оккупированных территориях и за рубежом необходимо было пройти верификацию до конца прошлого года, чтобы сохранить право на выплаты.

Читайте: Россия перебрасывает морскую пехоту из Мариуполя в направлении Гуляйполя, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

оккупация (10321) пенсия (2108) Донецкая область (12646) Андрющенко Петр (595) война в Украине (8707)
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Топ комментарии
+48
Це треба було зробити ще в 14 році.
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06.01.2026 12:23 Ответить
+18
чомусь українським пенсіонерам
за кордоном пенсію не виплачують
бо вони за кордоном
а цим ****** за що платити?
взяли чужий паспорт, зрадили країну
і їм ще й платити з українських рук?
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06.01.2026 12:34 Ответить
+13
Це ж тоді не буде чим фінансувати адміністрації окупованих міст та сіл. Ніпайдьоть!
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06.01.2026 12:32 Ответить

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