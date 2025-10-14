Войска РФ разрушили и повредили 800 спортивных объектов в Украине, больше всего в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях, - Минспорта

Из-за обстрелов РФ с начала полномасштабного вторжения в Украине повреждено и разрушено почти 800 спортивных объектов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр молодежи и спорта Матвей Бедный в интервью РБК-Украина.

По словам министра, из этих объектов 179 уничтожены полностью, 134 - частично, еще более 400 имеют серьезные повреждения. Пострадали стадионы, спорткомплексы, ледовые арены, тренировочные базы, в том числе 21 база олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

"Больше всего разрушений - в Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской и Николаевской областях, но в целом это коснулось 18 регионов. Там, где ситуация не требует капитальных вложений, инфраструктуру восстанавливают. Средствами местного бюджета, где-то из госбюджета находим возможность помочь, где-то - меценаты. Сами граждане иногда присоединяются как волонтеры", - рассказал Бедный.

По его словам, уже отремонтировано более 50 объектов, среди которых стадион в Тростянце, стадион им. Юрия Билонога в Сумской области, база "Атлант" в Николаевской области, спорткомплекс "Динамо" в Житомире, спортивная школа в Макарове и водная станция "Динамо".

