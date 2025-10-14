Війська РФ зруйнували та пошкодили 800 спортивних об’єктів в Україні, найбільше на Херсонщині, Харківщині і Донеччині, - Мінспорту
Через обстріли РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено і зруйновано майже 800 спортивних об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр молоді та спорту Матвій Бідний в інтерв’ю РБК-Україна.
За словами міністра, із цих об’єктів 179 знищені повністю, 134 - частково, ще понад 400 мають серйозні пошкодження. Постраждали стадіони, спорткомплекси, льодові арени, тренувальні бази, зокрема й 21 база олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.
"Найбільше руйнувань - на Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Сумщині та Миколаївщині, але загалом це торкнулося 18 регіонів. Там, де ситуація не потребує капітальних вкладень, інфраструктуру відновлюють. Коштами місцевого бюджету, десь з держбюджету знаходимо можливість допомогти, десь – меценати. Самі громадяни іноді долучаються як волонтери", - розповів Бідний.
За його словами, вже відремонтовано понад 50 об’єктів, серед яких стадіон у Тростянці, стадіон ім. Юрія Білонога на Сумщині, база "Атлант" у Миколаївській області, спорткомплекс "Динамо" в Житомирі, спортивна школа в Макарові та водна станція "Динамо".
