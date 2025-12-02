Бывший нардеп, уличенный в краже культурных ценностей из Крыма, передал свою коллекцию музею. ВИДЕО+ФОТО

Национальный музей истории Украины получил более 7 тысяч уникальных археологических ценностей.

Артефакты обнаружили сотрудники ГБР у бывшего народного депутата Украины, который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет Министров АР Крым, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Во время досудебного расследования бывший народный избранник заключил соглашение о признании вины и согласился передать государству всю свою коллекцию, даже с теми экспонатами, которые не были обнаружены во время обысков.

Это самое большое пополнение музейного фонда за всю историю независимой Украины

Часть артефактов уже представлена посетителям музея, поскольку была передана туда на ответственное хранение.

Напомним, что в апреле 2022 года сотрудники ГБР обнаружили у экс-нардепа коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI – XII вв., украшения, шлемы, иконы, другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

Во время новых обысков в начале мая у депутата и членов его преступной группы было обнаружено еще одно тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, относящихся к эпохам от бронзового века до позднего средневековья.



















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