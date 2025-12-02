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Новости Фото Защита культурного наследия
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Бывший нардеп, уличенный в краже культурных ценностей из Крыма, передал свою коллекцию музею. ВИДЕО+ФОТО

Национальный музей истории Украины получил более 7 тысяч уникальных археологических ценностей.

Артефакты обнаружили сотрудники ГБР у бывшего народного депутата Украины, который в начале двухтысячных годов возглавлял Совет Министров АР Крым, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали расследования

Во время досудебного расследования бывший народный избранник заключил соглашение о признании вины и согласился передать государству всю свою коллекцию, даже с теми экспонатами, которые не были обнаружены во время обысков.

Это самое большое пополнение музейного фонда за всю историю независимой Украины

Часть артефактов уже представлена посетителям музея, поскольку была передана туда на ответственное хранение.

Напомним, что в апреле 2022 года сотрудники ГБР обнаружили у экс-нардепа коллекцию древних украинских артефактов. В частности, уникальный гунский меч с золотой отделкой, золотую византийскую икону XI – XII вв., украшения, шлемы, иконы, другие предметы, имеющие историческую и культурную ценность.

Во время новых обысков в начале мая у депутата и членов его преступной группы было обнаружено еще одно тайник с большой коллекцией древностей, которые также могли быть противоправно изъяты из Музейного фонда Украины или найдены во время незаконных раскопок. Было найдено более тысячи артефактов, относящихся к эпохам от бронзового века до позднего средневековья.

музей
музей
музей
музей
музей
музей
музей
музей
музей

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Автор: 

культура (856) музей (727) ГБР (3454) Офис Генпрокурора (3150)
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Топ комментарии
+18
не було б щастя, то нещастя допомогло..як би він не вкрав їх, то це б вкрали кацапи...
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02.12.2025 14:42 Ответить
+12
правільне рішення ...то він ще і зберіг ці народні цінності
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02.12.2025 14:41 Ответить
+4
Гугл говорит бывший председатель Совета Министров АР Крым Валерий Горбатов.
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02.12.2025 15:01 Ответить
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правільне рішення ...то він ще і зберіг ці народні цінності
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02.12.2025 14:41 Ответить
не було б щастя, то нещастя допомогло..як би він не вкрав їх, то це б вкрали кацапи...
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02.12.2025 14:42 Ответить
35 лет воровства всего что плохо лежит..
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02.12.2025 14:43 Ответить
Яке призвище у нього?
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02.12.2025 14:49 Ответить
Як звати цього потужного колекціонера-злодія?
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02.12.2025 14:52 Ответить
Гугл говорит бывший председатель Совета Министров АР Крым Валерий Горбатов.
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02.12.2025 15:01 Ответить
Ну що ж він себе уберіг від довгої відсидки на тюрячці.
А тим хто забирав це і розкладав оцінка двійка.
Змішали все: греків, візантію і бронзу, та щей додали туди ж середьовічча в купу і зафоткали.
Мені більш подобаються дії тих хто обережно рокладає купюри.
Там сотки до соток, пятдесятки до пятдесяток)))
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02.12.2025 14:57 Ответить
Ну як передав? Під загрозою конфіскації. Тому людинка просто повернула крадене, а не здійснила широкий жест.
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02.12.2025 15:01 Ответить
Ви впевнені що це вкрадене? Такі колекції збираються роками і коштують чимало. Але законом це не заборонено. Те що роблять державні органи це грабунок. І мені дивно що вони так нагнули не просту людину, в депутата.
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02.12.2025 17:25 Ответить
Я не впевнений, що колекціонер копав на власному пидаір'ї, чи мав дозвіл копати у всторичних місцях. Також не впевнений, що він належним чином декларував викопане. Не впевнений також, щл навіть якщо копали чорні археодоги - він став доброчесним покупцем, чи набувачем. І не вірю, що належнним чином це все було оподатковано.
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02.12.2025 17:42 Ответить
"7 тисяч унікальних археологічних цінностей"

как он не надорвался?
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02.12.2025 15:04 Ответить
Чи у труну собі думав покласти?
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02.12.2025 15:04 Ответить
Горбатов, або Куніцин
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02.12.2025 15:06 Ответить
прям застенчивый ворюга
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02.12.2025 15:07 Ответить
Па багатаму.
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02.12.2025 15:13 Ответить
дуже цікава колекція, якщо немає нащадків, він вибрав однозначно правильний шлях, щоб спокійно дожити решту життя (я не проти існування приватних колекцій, речі яких були придбані за легальні кошти, але заголовок статті, правда чи ні, звинувачує, що він злодій)
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02.12.2025 15:14 Ответить
Сюр...
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02.12.2025 16:33 Ответить
одмазався падло
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02.12.2025 16:54 Ответить
Якийсь беспредел. У нас що, колекціонування під забороною??? Мабуть його колекція комусь сподобалась і дуже скоро знайде іншого власника.
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02.12.2025 17:21 Ответить
 
 