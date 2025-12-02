Колишній нардеп, викритий на крадіжці культурних цінностей з Криму, передав свою колекцію музею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національний музей історії України отримав понад 7 тисяч унікальних археологічних цінностей.

Артефакти виявили працівники ДБР у колишнього народного депутата України, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Під час досудового розслідування колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків.

Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України

Частина артефактів уже представлена відвідувачам музею, оскільки була передана туди на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники ДБР виявили у екснардепа колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

Під час нових обшуків на початку травня у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.



















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