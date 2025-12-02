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Колишній нардеп, викритий на крадіжці культурних цінностей з Криму, передав свою колекцію музею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Національний музей історії України отримав понад 7 тисяч унікальних археологічних цінностей.

Артефакти виявили працівники ДБР у колишнього народного депутата України, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі розслідування

Під час досудового розслідування колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, навіть з тими експонатами, що не були виявлені під час обшуків.

Це найбільше поповнення музейного фонду за всю історію незалежної України

Частина артефактів уже представлена відвідувачам музею, оскільки була передана туди на відповідальне зберігання.

Нагадаємо, що у квітні 2022 року працівники ДБР виявили у екснардепа колекцію стародавніх українських артефактів. Зокрема, унікальний гунський меч із золотим оздобленням, золоту візантійську ікону XI – XII ст., прикраси, шоломи, ікони, інші предмети, які мають історичну та культурну цінність.

Під час нових обшуків на початку травня у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

музей
музей
музей
музей
музей
музей
музей
музей
музей

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Автор: 

культура (464) музей (459) ДБР (3959) Офіс Генпрокурора (3928)
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Топ коментарі
+18
не було б щастя, то нещастя допомогло..як би він не вкрав їх, то це б вкрали кацапи...
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02.12.2025 14:42 Відповісти
+12
правільне рішення ...то він ще і зберіг ці народні цінності
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02.12.2025 14:41 Відповісти
+4
Гугл говорит бывший председатель Совета Министров АР Крым Валерий Горбатов.
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02.12.2025 15:01 Відповісти
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правільне рішення ...то він ще і зберіг ці народні цінності
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02.12.2025 14:41 Відповісти
не було б щастя, то нещастя допомогло..як би він не вкрав їх, то це б вкрали кацапи...
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02.12.2025 14:42 Відповісти
35 лет воровства всего что плохо лежит..
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02.12.2025 14:43 Відповісти
Яке призвище у нього?
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02.12.2025 14:49 Відповісти
Як звати цього потужного колекціонера-злодія?
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02.12.2025 14:52 Відповісти
Гугл говорит бывший председатель Совета Министров АР Крым Валерий Горбатов.
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02.12.2025 15:01 Відповісти
Ну що ж він себе уберіг від довгої відсидки на тюрячці.
А тим хто забирав це і розкладав оцінка двійка.
Змішали все: греків, візантію і бронзу, та щей додали туди ж середьовічча в купу і зафоткали.
Мені більш подобаються дії тих хто обережно рокладає купюри.
Там сотки до соток, пятдесятки до пятдесяток)))
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02.12.2025 14:57 Відповісти
Ну як передав? Під загрозою конфіскації. Тому людинка просто повернула крадене, а не здійснила широкий жест.
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02.12.2025 15:01 Відповісти
Ви впевнені що це вкрадене? Такі колекції збираються роками і коштують чимало. Але законом це не заборонено. Те що роблять державні органи це грабунок. І мені дивно що вони так нагнули не просту людину, в депутата.
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02.12.2025 17:25 Відповісти
Я не впевнений, що колекціонер копав на власному пидаір'ї, чи мав дозвіл копати у всторичних місцях. Також не впевнений, що він належним чином декларував викопане. Не впевнений також, щл навіть якщо копали чорні археодоги - він став доброчесним покупцем, чи набувачем. І не вірю, що належнним чином це все було оподатковано.
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02.12.2025 17:42 Відповісти
"7 тисяч унікальних археологічних цінностей"

как он не надорвался?
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02.12.2025 15:04 Відповісти
Чи у труну собі думав покласти?
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02.12.2025 15:04 Відповісти
Горбатов, або Куніцин
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02.12.2025 15:06 Відповісти
прям застенчивый ворюга
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02.12.2025 15:07 Відповісти
Па багатаму.
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02.12.2025 15:13 Відповісти
дуже цікава колекція, якщо немає нащадків, він вибрав однозначно правильний шлях, щоб спокійно дожити решту життя (я не проти існування приватних колекцій, речі яких були придбані за легальні кошти, але заголовок статті, правда чи ні, звинувачує, що він злодій)
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02.12.2025 15:14 Відповісти
Сюр...
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02.12.2025 16:33 Відповісти
одмазався падло
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02.12.2025 16:54 Відповісти
Якийсь беспредел. У нас що, колекціонування під забороною??? Мабуть його колекція комусь сподобалась і дуже скоро знайде іншого власника.
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02.12.2025 17:21 Відповісти
 
 