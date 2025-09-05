379 учебных заведений разрушено в Украине в результате полномасштабного вторжения РФ

В результате полномасштабного вторжения России в Украине разрушено 379 учебных заведений, среди которых 131 садик и 226 школ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

Как отмечается, такие данные зафиксированы по состоянию на 11 августа.

"1339 учреждений дошкольного образования повреждено, 131 - разрушено; 1779 школ повреждено, 226 - разрушено; 384 учреждения профессионального и профессионального предвысшего образования повреждено, 20 - разрушено; 122 учреждения высшего образования повреждено, 2 из них - уничтожены", - сказал Лисовой.

Он отметил, что на сегодня при учебных заведениях действует 14 010 укрытий, 461 укрытие находится на стадии проектирования, строительства или ремонта.

По его словам, сейчас в Украине 90% от всех школ имеют укрытия, из них собственные укрытия - 80%, а 645 школ еще не имеют укрытий.