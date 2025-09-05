379 закладів освіти зруйновано в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ

Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні зруйновано 379 закладів освіти, серед яких 131 садочок та 226 шкіл.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Як зазначається, такі дані зафіксовано станом на 11 серпня.

"1339 закладів дошкільної освіти пошкоджено, 131 - зруйновано; 1779 шкіл пошкоджено, 226 - зруйновано; 384 заклади професійної і фахової передвищої освіти пошкоджено, 20 - зруйновано; 122 заклади вищої освіти пошкоджено, 2 з них - знищені", - сказав Лісовий.

Також дивіться: Росія атакувала школу та магазин на Чернігівщині: поранених немає. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що на сьогодні при закладах освіти діє 14 010 укриттів, 461 укриття перебуває на стадії проєктування, будівництва або ремонту.

За його словами, наразі в Україні 90% від усіх шкіл мають укриття, з них власні укриття - 80%, а 645 шкіл ще не мають укриттів.