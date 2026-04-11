Десантники 7-го корпуса ДШВ за 10 дней апреля поразили 483 оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Подразделения беспилотных систем в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ продолжают эффективно сдерживать наступление противника в Покровской агломерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря работе Координационного центра БпС удается срывать планы врага и наносить ему значительные потери.

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Отмечается, что беспилотная компонента позволяет поражать не только живую силу, но и технику противника, в частности - артиллерию, которую оккупанты пытаются подтянуть к Покровску.

За период с 1 по 10 апреля зафиксированы следующие потери врага:

ликвидировано и ранено - 483 оккупанта;

уничтожено и повреждено 28 единиц бронетехники и артиллерийских систем;

26 грузовых и легковых автомобилей;

23 квадроцикла и мотоцикла;

309 укрытий противника.

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