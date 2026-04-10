Российский удар по Сумщине уничтожил дворец Харитоненко XIX века. ВИДЕО

В Сумской области в результате российских обстрелов был разрушен дворец Харитоненко, расположенный в селе Кияница Юнаковской громады недалеко от границы с РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Кордон.Медиа.

На обнародованном видео с дрона видно, что от исторического здания остались лишь горящие руины. Усадьба находилась примерно в 15 километрах от российской границы, что делало ее уязвимой для регулярных обстрелов.

Дворец был построен в 1890 году известным сахарным магнатом и меценатом Иваном Харитоненко. Здание возвели на берегу пруда, а вокруг разбили парк с более чем 70 видами растений. После смерти предпринимателя усадьба перешла по наследству его племяннице Марии Лищинской.

В советский период первоначальная планировка дворца была фактически уничтожена — здание переоборудовали под туристическую базу. Впоследствии усадьба пришла в упадок и долгое время стояла закрытой, ожидая реставрации. До последнего времени территория парка и дворца находилась в ведении Сумского национального аграрного университета.

В местных СМИ подчеркнули, что российские атаки направлены не только на гражданскую инфраструктуру, но и на уничтожение культурного наследия Украины, которое формирует историческую память и идентичность.

