Одним сбросом поразили взвод пехоты РФ в грузовике: пилоты 40-й артиллерийской бригады. ВИДЕО

Операторы дронов 40-й отдельной артиллерийской бригады поразили автомобиль с российской пехотой на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили грузовик "Урал", который перевозил личный состав ВС РФ, после чего осуществили точный сброс с БПЛА по технике.

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В результате взрыва четверо оккупантов были ликвидированы, еще 14 получили ранения, отмечают бойцы.

Кадры боевой работы опубликованы в социальных сетях.

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