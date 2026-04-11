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Одним сбросом поразили взвод пехоты РФ в грузовике: пилоты 40-й артиллерийской бригады. ВИДЕО
Операторы дронов 40-й отдельной артиллерийской бригады поразили автомобиль с российской пехотой на Харьковском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили грузовик "Урал", который перевозил личный состав ВС РФ, после чего осуществили точный сброс с БПЛА по технике.
В результате взрыва четверо оккупантов были ликвидированы, еще 14 получили ранения, отмечают бойцы.
Кадры боевой работы опубликованы в социальных сетях.
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