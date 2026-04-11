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Новости Видео Дроны против оккупантов Бои на Харьковском направлении Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Одним сбросом поразили взвод пехоты РФ в грузовике: пилоты 40-й артиллерийской бригады. ВИДЕО

Операторы дронов 40-й отдельной артиллерийской бригады поразили автомобиль с российской пехотой на Харьковском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты обнаружили грузовик "Урал", который перевозил личный состав ВС РФ, после чего осуществили точный сброс с БПЛА по технике.

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В результате взрыва четверо оккупантов были ликвидированы, еще 14 получили ранения, отмечают бойцы.

Кадры боевой работы опубликованы в социальных сетях.

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армия РФ (23325) уничтожение (10246) 40 артиллерийская бригада (37) дроны (7622) Харьковская область (2937)
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Топ комментарии
+16
Жаль що скид був один.
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11.04.2026 13:32 Ответить
+10
Мабуть, "свіжачки" - вперше в "кілл-зону" приїхали... На "екскурсію"... Треба бул вичекать ще секунд тридцять - і за заднім бортом "Урала" стояло-б, ще більше "мішеней"... І тоді 200-х було-б більше...
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11.04.2026 12:49 Ответить
+6
Тягне кацапів на "подвиги"
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11.04.2026 12:41 Ответить

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