Подразделение "Стрикс" ликвидировало российскую технику и пехоту на Белгородском направлении. ВИДЕО

Бойцы подразделения беспилотных систем "Стрикс" Государственной пограничной службы Украины на Белгородском направлении уничтожили российскую пехоту и поразили мобильную огневую группу противника вместе с экипажем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице подразделения в Facebook, которое опубликовало видео боевых действий.

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Военные отмечают, что успех достигнут благодаря дистанционному минированию и точным ударам беспилотниками. Также пограничники уничтожили три транспортных средства противника.

Итоги операции "Стрикс"

В подразделении отмечают, что враг теряет возможности для маневра, огневого прикрытия и организованного отхода. Военные продолжают контролировать ситуацию на направлении и действовать дистанционно с помощью БПЛА.

Ранее мы сообщали, что пограничники подразделения "Стрикс" уничтожили миномет и противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

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