Минус 3 машины, пушка, 6 укрытий и как минимум 4 рашиста: боевая работа бригады "Стальная граница". ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальная граница" в течение суток наносили удары по позициям противника на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА наносили удары дронами-камикадзе и бомбардировщиками на оптоволокне.

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Отмечается, что экипажи поражали цели на расстоянии до 30 километров.

В результате боевых действий уничтожено:

3 автомобиля;

1 пушка;

6 укрытий;

не менее 4 оккупантов.

Кадрами бойцы поделились в Telegram-канале ГПСУ.

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