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Минус 3 машины, пушка, 6 укрытий и как минимум 4 рашиста: боевая работа бригады "Стальная граница". ВИДЕО
Пограничники бригады "Стальная граница" в течение суток наносили удары по позициям противника на Северо-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА наносили удары дронами-камикадзе и бомбардировщиками на оптоволокне.
Отмечается, что экипажи поражали цели на расстоянии до 30 километров.
В результате боевых действий уничтожено:
- 3 автомобиля;
- 1 пушка;
- 6 укрытий;
- не менее 4 оккупантов.
Кадрами бойцы поделились в Telegram-канале ГПСУ.
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