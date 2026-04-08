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Минус 3 машины, пушка, 6 укрытий и как минимум 4 рашиста: боевая работа бригады "Стальная граница". ВИДЕО

Пограничники бригады "Стальная граница" в течение суток наносили удары по позициям противника на Северо-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА наносили удары дронами-камикадзе и бомбардировщиками на оптоволокне.

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Отмечается, что экипажи поражали цели на расстоянии до 30 километров.

В результате боевых действий уничтожено:

  • 3 автомобиля;
  • 1 пушка;
  • 6 укрытий;
  • не менее 4 оккупантов.

Кадрами бойцы поделились в Telegram-канале ГПСУ.

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армия РФ (23308) Госпогранслужба (7212) пограничники (1734) уничтожение (10229) дроны (7604)
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