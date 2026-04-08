Мінус 3 машини, гармата, 6 укриттів і щонайменше 4 рашисти: бойова робота бригади "Сталевий кордон". ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" протягом доби відпрацювали по позиціях противника на Північно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА завдавали ударів дронами-камікадзе та бомберами на оптоволокні.

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Зазначається, що екіпажі уражали цілі на відстані до 30 кілометрів.

У результаті бойової роботи знищено:

3 автомобілі;

1 гармату;

6 укриттів;

щонайменше 4 окупанти.

Кадрами бійці поділилися у телеграм-каналі ДПСУ.

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