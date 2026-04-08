Росіянин на полі бою марно прикидається мертвим, щоб уникнути удару БПЛА. ВIДЕО

Оператори ударних дронів 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького продемонстрували високий рівень пильності та точності під час ліквідації живої сили противника. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На оприлюдненому відео зафіксовано епізод, де російський окупант, помітивши український безпілотник, спробував вдатись до хитрощів. Загарбник ліг на землю нерухомо, імітуючи вже загиблого солдата, сподіваючись, що оператор дрона не витрачатиме боєприпас на "неживу" ціль.

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Проте обдурити досвідчених аеророзвідників 30-ї бригади окупантові не вдалося. Після ретельного спостереження було здійснено точний удар.

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