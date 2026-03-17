Бійці "Скелі" вивели з позиції двох військових, які рік просиділи в оточенні на Краматорському напрямку. ВIДЕО
Захисники 425-го окремого штурмового полку "Скеля" вивели з позиції двох військовослужбовців з 30-ї бригади, які рік просиділи у фактичному оточенні на Краматорському напрямку Донеччини.
Про це повідомила "Скеля" у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
365 днів на позиції
"Рік на позиції. Побратими з 30-ї бригади тримали оборону 365 днів на Краматорському напрямку — без відступу і втрат позиції. Зміни фронту залишили їх у фактичному оточенні. Розвідники полку "СКЕЛЯ" пройшли ворожим тилом, вийшли до бійців і вирвали їх із пастки. Вихід тривав три доби й завершився успішно", - йдеться у повідомленні.
Що розповіли бійці?
Українські захисники, яких вивела "Скеля", розповіли, що зайшли на позиції торік: один у березні, інший –– у листопаді. Бійці охороняли позиції вздовж траси біля Слов'янська.
За словами одного з військових, вони ховалися під землею, окопувалися глибше, щоб їх не дістала ворожа важка артилерія.
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Ремарк це дитяче чтиво проти нашої війни.
Хлопцям одужання і відпочинку - від такої "оборони" можна й голової поїхати.
Треба ці "точки" міняти на НРК замість людей !
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