Бійці "Скелі" вивели з позиції двох військових, які рік просиділи в оточенні на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Захисники 425-го окремого штурмового полку "Скеля" вивели з позиції двох військовослужбовців з 30-ї бригади, які рік просиділи у фактичному оточенні на Краматорському напрямку Донеччини.

Про це повідомила "Скеля" у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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365 днів на позиції

"Рік на позиції. Побратими з 30-ї бригади тримали оборону 365 днів на Краматорському напрямку — без відступу і втрат позиції. Зміни фронту залишили їх у фактичному оточенні. Розвідники полку "СКЕЛЯ" пройшли ворожим тилом, вийшли до бійців і вирвали їх із пастки. Вихід тривав три доби й завершився успішно", - йдеться у повідомленні.

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Що розповіли бійці?

Українські захисники, яких вивела "Скеля", розповіли, що зайшли на позиції торік: один у березні, інший –– у листопаді. Бійці охороняли позиції вздовж траси біля Слов'янська.

За словами одного з військових, вони ховалися під землею, окопувалися глибше, щоб їх не дістала ворожа важка артилерія.

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