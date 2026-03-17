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Новини Відео Бої на Краматорському напрямку Вихід воїнів ЗСУ з позицій
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Бійці "Скелі" вивели з позиції двох військових, які рік просиділи в оточенні на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Захисники 425-го окремого штурмового полку "Скеля" вивели з позиції двох військовослужбовців з 30-ї бригади, які рік просиділи у фактичному оточенні на Краматорському напрямку Донеччини.

Про це повідомила "Скеля" у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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365 днів на позиції

"Рік на позиції. Побратими з 30-ї бригади тримали оборону 365 днів на Краматорському напрямку — без відступу і втрат позиції. Зміни фронту залишили їх у фактичному оточенні. Розвідники полку "СКЕЛЯ" пройшли ворожим тилом, вийшли до бійців і вирвали їх із пастки. Вихід тривав три доби й завершився успішно", - йдеться у повідомленні.

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Що розповіли бійці?

Українські захисники, яких вивела "Скеля", розповіли, що зайшли на позиції торік: один у березні, інший –– у листопаді. Бійці охороняли позиції вздовж траси біля Слов'янська.

За словами одного з військових, вони ховалися під землею, окопувалися глибше, щоб їх не дістала ворожа важка артилерія.

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Автор: 

Донецька область (11895) військовослужбовці (5321) 30 окрема механізована бригада (175) ЗСУ (9165) Краматорський район (1540) війна в Україні (9308)
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Топ коментарі
+37
Два Героя - взірець для нації. А ухилянти протягом цього ж року умовно просиділи у погрібах в засцяних підгузниках.
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17.03.2026 21:08 Відповісти
+27
"На Східному фронті без перемін"
Ремарк це дитяче чтиво проти нашої війни.

Хлопцям одужання і відпочинку - від такої "оборони" можна й голової поїхати.

Треба ці "точки" міняти на НРК замість людей !

.
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17.03.2026 21:06 Відповісти
+15
"Скеля" - м'ясний підрозділ Сирського.
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17.03.2026 21:23 Відповісти

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