Двоє піхотинців 60 ОМБр повернулися з позицій через 143 та 99 днів безперервного бою. ФОТОрепортаж

Піхотинці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади повернулися з позицій, де тримали оборону впродовж 143 та 99 днів.

Про це повідомили у бригаді, інформує Цензор.НЕТ,

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Що відомо?

У бригаді розповіли, що двоє бійців мотопіхотного батальйону 60 ОМБр провели на позиціях по 143 і 99 днів без ротації.

"143 та 99 днів безперервного бою. Стільки бійці провели на позиціях, під постійним ворожим вогнем тримаючи оборону", - повідомили у 60 ОМБр.

У бригаді показали фотографії, які зробили у момент повернення військових з позицій.

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Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Що передувало?

Нагадаємо, раніше у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" розповідали про двох своїх піхотинців, які повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130 днів.

Крім того, двоє нацгвардійців із Вараша понад 160 днів утримували позицію поблизу Покровська на Донеччині.

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