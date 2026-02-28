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Двоє піхотинців 60 ОМБр повернулися з позицій через 143 та 99 днів безперервного бою. ФОТОрепортаж
Піхотинці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади повернулися з позицій, де тримали оборону впродовж 143 та 99 днів.
Про це повідомили у бригаді, інформує Цензор.НЕТ,
Що відомо?
У бригаді розповіли, що двоє бійців мотопіхотного батальйону 60 ОМБр провели на позиціях по 143 і 99 днів без ротації.
"143 та 99 днів безперервного бою. Стільки бійці провели на позиціях, під постійним ворожим вогнем тримаючи оборону", - повідомили у 60 ОМБр.
У бригаді показали фотографії, які зробили у момент повернення військових з позицій.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" розповідали про двох своїх піхотинців, які повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130 днів.
- Крім того, двоє нацгвардійців із Вараша понад 160 днів утримували позицію поблизу Покровська на Донеччині.
Топ коментарі
+85 Деніс Войцеховський
показати весь коментар28.02.2026 11:42 Відповісти Посилання
+42 krot_lub
показати весь коментар28.02.2026 11:48 Відповісти Посилання
+37 Андрій Лавриненко
показати весь коментар28.02.2026 11:45 Відповісти Посилання
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Тільки керівництво, на всіх щаблях, - здебільшого лайно.
,которую он и еще трое держали завели десяток новобранцев на смену так эти трусы после первого же обстрела оттуда все поголовно сье...сь их даже штурмовать не пришлось
Щасливчики. Вітаємо хлопців!
Можна і твоє фото знайти, де ти рота роззявив.
У ЗСУ ЗП 30 тис. теж не в усіх - різна.
конкретний пройоб! конкретного командира!
ні де, про це не скажуть!
але, переб'ють інфу, жагою до життя, комбайнера та будівельника і науковця!!!!
і отой ******* командир відправить туди ж чергових комбайнерів, будівельників, науковців!!!
Ну вижити стільки днів будучи під вогнем нереально. Більш усьго вони сиділи десь закопані і молили Бога щоби дрон їх не побачив. А кацапи в свою чергу вважали, що там усі вже погинули. От тільки виникає питання з провізїєю. Як видно зі статті їм ніхто нічого не підвозив, бо їх також вже похоронили і свої. Просто кинули людей і "забули" про них.
Але де ж були їх командири, штаби... верховний командуючий. Це індикатор бардаку...