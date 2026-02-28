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Новини Вихід воїнів ЗСУ з позицій
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Двоє піхотинців 60 ОМБр повернулися з позицій через 143 та 99 днів безперервного бою. ФОТОрепортаж

Піхотинці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади повернулися з позицій, де тримали оборону впродовж 143 та 99 днів.

Про це повідомили у бригаді, інформує Цензор.НЕТ,

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Що відомо?

У бригаді розповіли, що двоє бійців мотопіхотного батальйону 60 ОМБр провели на позиціях по 143 і 99 днів без ротації.

"143 та 99 днів безперервного бою. Стільки бійці провели на позиціях, під постійним ворожим вогнем тримаючи оборону", - повідомили у 60 ОМБр.

У бригаді показали фотографії, які зробили у момент повернення військових з позицій.

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Піхотинці 60 бригади безперервно тримали оборону 143 та 99 днів
Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада
Піхотинці 60 бригади безперервно тримали оборону 143 та 99 днів
Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада
Піхотинці 60 бригади безперервно тримали оборону 143 та 99 днів
Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада
Піхотинці 60 бригади безперервно тримали оборону 143 та 99 днів
Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада
Піхотинці 60 бригади безперервно тримали оборону 143 та 99 днів
Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада
Піхотинці 60 бригади безперервно тримали оборону 143 та 99 днів
Фото: Facebook / 60 окрема механізована Інгулецька бригада

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше у 93 окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" розповідали про двох своїх піхотинців, які повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130 днів.
  • Крім того, двоє нацгвардійців із Вараша понад 160 днів утримували позицію поблизу Покровська на Донеччині.

Також читайте: Двоє бійців "Сталевого кордону" повернулися після майже 5 місяців на позиціях під Курщиною. ВIДЕО

Автор: 

військовослужбовці (5195) ЗСУ (8779) війна в Україні (8468) 60 ОМБр (90)
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Топ коментарі
+85
Залізні люди.
Тільки керівництво, на всіх щаблях, - здебільшого лайно.
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28.02.2026 11:42 Відповісти
+42
Щоб такого не траплялось потрібно щоб діти депутатів, прокурорів, суддів, міністрі та інших дармоїдів воювали на передовій.
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28.02.2026 11:48 Відповісти
+37
Значить десь попрацював хенерал-дебіл.
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28.02.2026 11:45 Відповісти
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Залізні люди.
Тільки керівництво, на всіх щаблях, - здебільшого лайно.
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28.02.2026 11:42 Відповісти
Нажаль дуже багато людей не повертається.Позиції викривають та знищують фпв,мінометами та навіть кабами.На прохання про допомогу відповідь одна окопуйтесь,критично не вистачає низько літаючих дронів..При такому керівництві ( військовому та цивільному) велика кількість безглуздих втрат.
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28.02.2026 12:09 Відповісти
от це Красені Герої Воїни !... Гіганти Сили та Волі ! ❤️ 🇺🇦
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28.02.2026 11:43 Відповісти
Значить десь попрацював хенерал-дебіл.
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28.02.2026 11:45 Відповісти
Щоб такого не траплялось потрібно щоб діти депутатів, прокурорів, суддів, міністрі та інших дармоїдів воювали на передовій.
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28.02.2026 11:48 Відповісти
Фантастика в іншому залі.
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28.02.2026 13:42 Відповісти
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28.02.2026 17:27 Відповісти
Ротації довго не роблять тому,що це небезпечно!
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28.02.2026 11:47 Відповісти
Нет потому что трусов и дезертиров много и этих героев некому заменить потому они и вынуждены страдать героизмом. Мой брат так же бывает по месяцу с сослуживцами втроем -вчетвером на позициях в окопах сидят в полуокружениях ., а бывало что и в помном окружени
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28.02.2026 13:00 Відповісти
Не бреши! Мій молодший брат так загинув! Не міняють не тому,що ніким,бо при штабах табуни шляються,а тому що до позицій техніка не доїзжає,а пішки це майже вірна смерть від дронів!
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28.02.2026 13:19 Відповісти
Нет все таки дезертирство . Ну или как принято говорить сзч .Брат тоже с появлением дронов уже два года на позиции пешком в оновном ходит ночью и это самый хороший вариант для выживаемости.Ну а насчет того что я вру так когда его меняли то на позицию
,которую он и еще трое держали завели десяток новобранцев на смену так эти трусы после первого же обстрела оттуда все поголовно сье...сь их даже штурмовать не пришлось
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28.02.2026 13:49 Відповісти
Це теж пройоби командирів...не можна кидати на складну позицію одних лише новобранців - бо вони там або сві загинуть, або втечуть. Має бути хоч 2 досвідчених разом з новобранцями - щоб було кому навчити, показати і приклад дати.
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28.02.2026 22:34 Відповісти
Я так розумію, сиділи десь під землею. Ну бо вижити на поверхні зараз з усіма цими ФПВ-дронами неможливо.

Щасливчики. Вітаємо хлопців!
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28.02.2026 11:48 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА! ГЕРОЯМ
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28.02.2026 12:00 Відповісти
Низький уклін хлопцям за героїзм і стійкість,Чого не скажеш за командування,бо як правило героїзм проявляється там де існують помилки і промахи командирів.Створюються штучно проблемні умови,щоб потім героїчно їх ліквідовувати.
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28.02.2026 12:01 Відповісти
Безмежна вдячність Героям!
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28.02.2026 12:11 Відповісти
За это время орденоносцы шашлычника пикалкин и кошеврой дали сто сорок три концерта квартала,у каждого свои героические подвиги.
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28.02.2026 12:12 Відповісти
немає чим тут пишатись
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28.02.2026 12:25 Відповісти
Ну, комкорпуса позачергове генеральське звання отримає, і зірку героя.
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28.02.2026 12:52 Відповісти
А бійці подяку й відпустку на 10...нє 5 діб вистачить
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28.02.2026 13:18 Відповісти
Тут є чим пишатись. Незламним українським військом, яке тримає фронт. От де немає чим пишатись, так це гнилою владою, яка просрала мобілізацією і гнилим ухилянтським народцем, який цю владу обрав, а тепер скулить про тцк.
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01.03.2026 09:18 Відповісти
https://x.com/tvtoront/status/2026274741288391041 Учасники гурту «Курган і Agregat» Аміль та Раміль Насірови та Євген Володченко отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
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28.02.2026 12:26 Відповісти
А в цей час більшість укранців - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
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28.02.2026 12:36 Відповісти
Ти дєбіл чи провокатор ?! Де там "більшість українців" ?!
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28.02.2026 12:56 Відповісти
А це шо - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
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28.02.2026 16:34 Відповісти
Там не дві реальності, а мільйони.
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28.02.2026 18:14 Відповісти
А як ти ось це можеш дивитись - https://www.youtube.com/watch?v=bTfzGfU4mtY
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28.02.2026 16:37 Відповісти
От ще один провокатор - https://www.youtube.com/watch?v=mFmutd2njUk
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28.02.2026 16:39 Відповісти
А як тобі ось ці падлюки - хто кого провокує - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
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28.02.2026 16:43 Відповісти
там 350 різних людей - є і не падлюки

Можна і твоє фото знайти, де ти рота роззявив.

У ЗСУ ЗП 30 тис. теж не в усіх - різна.
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28.02.2026 18:11 Відповісти
Завдяки таким як ти, миколаївцям, одеситам.... і прийшов до влади ось цей поц і ти будеш перед ним на колінах стояти, але хрін коли він та такі як ти попросите вибачення - бо вам ржачно та весело від крові та смертей українців - https://www.youtube.com/watch?v=4Zg6NIUKiNU
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28.02.2026 17:53 Відповісти
Такі як я за Зе* не голосували. Припиняй істерику.
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28.02.2026 18:13 Відповісти
Вклоняюсь до землі. Немає ніде таких, як наші!
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28.02.2026 13:26 Відповісти
козакам славаааа!!! ❤️
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28.02.2026 13:42 Відповісти
А чому не повідомили фамілії героїв?- мабуть тому що вони не брати Міндичі? і подруге ці хлопці заслужили на пожиттеву ротацію з заміню на заброньованих і часливих прокурорів і депутатів- тепер їх черга захищати державу.
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28.02.2026 14:31 Відповісти
поряд з такою новиною повинний бути абзац з указанням тих чий це був пройоб
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28.02.2026 14:58 Відповісти
ІМ" КОМАНДИРІВ блд!!!!!!!!
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28.02.2026 15:07 Відповісти
там людина не може просто вижити - ці хлопці явно під опікою самого Бога.
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28.02.2026 15:15 Відповісти
Геройство - це чийсь пройоб. Чи то командира що не організував ротації, чи то президента який не забезпечив командира особовим складом
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28.02.2026 15:17 Відповісти
це!
конкретний пройоб! конкретного командира!
ні де, про це не скажуть!
але, переб'ють інфу, жагою до життя, комбайнера та будівельника і науковця!!!!
і отой ******* командир відправить туди ж чергових комбайнерів, будівельників, науковців!!!
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28.02.2026 15:59 Відповісти
такого зараз кругом , у мене кєнт з 16 листопада не вилазить . і що
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28.02.2026 16:07 Відповісти
"143 та 99 днів безперервного бою. Стільки бійці провели на позиціях, під постійним ворожим вогнем тримаючи оборону", - повідомили у 60 ОМБр. Джерело: https://censor.net/ua/n3602873

Ну вижити стільки днів будучи під вогнем нереально. Більш усьго вони сиділи десь закопані і молили Бога щоби дрон їх не побачив. А кацапи в свою чергу вважали, що там усі вже погинули. От тільки виникає питання з провізїєю. Як видно зі статті їм ніхто нічого не підвозив, бо їх також вже похоронили і свої. Просто кинули людей і "забули" про них.
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28.02.2026 16:44 Відповісти
Такий героїзм означає що хтось з командирів просто урод. 140 днів без ротації.... пц
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28.02.2026 17:53 Відповісти
Саме страшне що їм максимум неділю ,або другу дадуть відпочити умовно,і знову скажуть хлопці висувайтесь бо немає кому
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28.02.2026 18:30 Відповісти
В мене знайомий 17 днів був в оточенні, разом з відділенням без зв'язку і забезпечення, каже, що власну сечу пили. А як вийшли, то з'ясувалося, що їх вже давно записали в СЗЧ!
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28.02.2026 20:10 Відповісти
Чогось баби не кидаються в окопи і перед руснею захищати їх права як кидаються проти тцк і антитцкунілінгуси не розказують що це не правильно, що підуть їх міняти...
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01.03.2026 01:35 Відповісти
Двоє піхотинців 60 ОМБр повернулися з позицій через 143 та 99 днів безперервного бою.
Але де ж були їх командири, штаби... верховний командуючий. Це індикатор бардаку...
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01.03.2026 09:03 Відповісти
 
 