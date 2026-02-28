РУС
Новости Выход воинов ВСУ с позиций
6 563 36

Двое пехотинцев 60 ОМБр вернулись с позиций через 143 и 99 дней непрерывного боя. ФОТОрепортаж

Пехотинцы 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады вернулись с позиций, где держали оборону в течение 143 и 99 дней.

Об этом сообщили в бригаде, информирует Цензор.НЕТ,

Що відомо?

Что известно?

В бригаде рассказали, что двое бойцов мотопехотного батальона 60 ОМБр провели на позициях по 143 и 99 дней без ротации.

"143 и 99 дней непрерывного боя. Столько бойцы провели на позициях, под постоянным вражеским огнем, держа оборону", - сообщили в 60 ОМБр.

В бригаде показали фотографии, сделанные в момент возвращения военных с позиций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 60 ОМБр за 2025 год ликвидировали более 8200 оккупантов, десятки танков и 13 500 БПЛА. ВИДЕО

Пехотинцы 60 бригады непрерывно держали оборону 143 и 99 дней
Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада
Пехотинцы 60 бригады непрерывно держали оборону 143 и 99 дней
Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада
Пехотинцы 60 бригады непрерывно держали оборону 143 и 99 дней
Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада
Пехотинцы 60 бригады непрерывно держали оборону 143 и 99 дней
Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада
Пехотинцы 60 бригады непрерывно держали оборону 143 и 99 дней
Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада
Пехотинцы 60 бригады непрерывно держали оборону 143 и 99 дней
Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" рассказывали о двух своих пехотинцах, которые вернулись с позиции в районе города Константиновка, где держали оборону в течение 130 дней.
  • Кроме того, двое нацгвардейцев из Вараша более 160 дней удерживали позицию вблизи Покровска в Донецкой области.

Читайте также: Двое бойцов "Стальной границы" вернулись после почти 5 месяцев на позициях под Курщиной. ВИДЕО

Автор: 

военнослужащие (1003) ВСУ (3738) война в Украине (7407) 60 ОМБр (80)
Топ комментарии
+54
Залізні люди.
Тільки керівництво, на всіх щаблях, - здебільшого лайно.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:42 Ответить
+28
Щоб такого не траплялось потрібно щоб діти депутатів, прокурорів, суддів, міністрі та інших дармоїдів воювали на передовій.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:48 Ответить
+25
Значить десь попрацював хенерал-дебіл.
показать весь комментарий
28.02.2026 11:45 Ответить
Нажаль дуже багато людей не повертається.Позиції викривають та знищують фпв,мінометами та навіть кабами.На прохання про допомогу відповідь одна окопуйтесь,критично не вистачає низько літаючих дронів..При такому керівництві ( військовому та цивільному) велика кількість безглуздих втрат.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:09 Ответить
от це Красені Герої Воїни !... Гіганти Сили та Волі ! ❤️ 🇺🇦
показать весь комментарий
28.02.2026 11:43 Ответить
Фантастика в іншому залі.
показать весь комментарий
28.02.2026 13:42 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2026 17:27 Ответить
Ротації довго не роблять тому,що це небезпечно!
показать весь комментарий
28.02.2026 11:47 Ответить
Нет потому что трусов и дезертиров много и этих героев некому заменить потому они и вынуждены страдать героизмом. Мой брат так же бывает по месяцу с сослуживцами втроем -вчетвером на позициях в окопах сидят в полуокружениях ., а бывало что и в помном окружени
показать весь комментарий
28.02.2026 13:00 Ответить
Не бреши! Мій молодший брат так загинув! Не міняють не тому,що ніким,бо при штабах табуни шляються,а тому що до позицій техніка не доїзжає,а пішки це майже вірна смерть від дронів!
показать весь комментарий
28.02.2026 13:19 Ответить
Нет все таки дезертирство . Ну или как принято говорить сзч .Брат тоже с появлением дронов уже два года на позиции пешком в оновном ходит ночью и это самый хороший вариант для выживаемости.Ну а насчет того что я вру так когда его меняли то на позицию
,которую он и еще трое держали завели десяток новобранцев на смену так эти трусы после первого же обстрела оттуда все поголовно сье...сь их даже штурмовать не пришлось
показать весь комментарий
28.02.2026 13:49 Ответить
Я так розумію, сиділи десь під землею. Ну бо вижити на поверхні зараз з усіма цими ФПВ-дронами неможливо.

Щасливчики. Вітаємо хлопців!
показать весь комментарий
28.02.2026 11:48 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА! ГЕРОЯМ
показать весь комментарий
28.02.2026 12:00 Ответить
Низький уклін хлопцям за героїзм і стійкість,Чого не скажеш за командування,бо як правило героїзм проявляється там де існують помилки і промахи командирів.Створюються штучно проблемні умови,щоб потім героїчно їх ліквідовувати.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:01 Ответить
Безмежна вдячність Героям!
показать весь комментарий
28.02.2026 12:11 Ответить
За это время орденоносцы шашлычника пикалкин и кошеврой дали сто сорок три концерта квартала,у каждого свои героические подвиги.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:12 Ответить
немає чим тут пишатись
показать весь комментарий
28.02.2026 12:25 Ответить
Ну, комкорпуса позачергове генеральське звання отримає, і зірку героя.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:52 Ответить
А бійці подяку й відпустку на 10...нє 5 діб вистачить
показать весь комментарий
28.02.2026 13:18 Ответить
https://x.com/tvtoront/status/2026274741288391041 Учасники гурту «Курган і Agregat» Аміль та Раміль Насірови та Євген Володченко отримали орден «За заслуги» ІІІ ступеня.
показать весь комментарий
28.02.2026 12:26 Ответить
А в цей час більшість укранців - https://www.youtube.com/shorts/La-NQSH-XIA
показать весь комментарий
28.02.2026 12:36 Ответить
Ти дєбіл чи провокатор ?! Де там "більшість українців" ?!
показать весь комментарий
28.02.2026 12:56 Ответить
А це шо - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
показать весь комментарий
28.02.2026 16:34 Ответить
А як ти ось це можеш дивитись - https://www.youtube.com/watch?v=bTfzGfU4mtY
показать весь комментарий
28.02.2026 16:37 Ответить
От ще один провокатор - https://www.youtube.com/watch?v=mFmutd2njUk
показать весь комментарий
28.02.2026 16:39 Ответить
А як тобі ось ці падлюки - хто кого провокує - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
показать весь комментарий
28.02.2026 16:43 Ответить
Вклоняюсь до землі. Немає ніде таких, як наші!
показать весь комментарий
28.02.2026 13:26 Ответить
козакам славаааа!!! ❤️
показать весь комментарий
28.02.2026 13:42 Ответить
А чому не повідомили фамілії героїв?- мабуть тому що вони не брати Міндичі? і подруге ці хлопці заслужили на пожиттеву ротацію з заміню на заброньованих і часливих прокурорів і депутатів- тепер їх черга захищати державу.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:31 Ответить
поряд з такою новиною повинний бути абзац з указанням тих чий це був пройоб
показать весь комментарий
28.02.2026 14:58 Ответить
ІМ" КОМАНДИРІВ блд!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 15:07 Ответить
там людина не може просто вижити - ці хлопці явно під опікою самого Бога.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:15 Ответить
Геройство - це чийсь пройоб. Чи то командира що не організував ротації, чи то президента який не забезпечив командира особовим складом
показать весь комментарий
28.02.2026 15:17 Ответить
це!
конкретний пройоб! конкретного командира!
ні де, про це не скажуть!
але, переб'ють інфу, жагою до життя, комбайнера та будівельника і науковця!!!!
і отой ******* командир відправить туди ж чергових комбайнерів, будівельників, науковців!!!
показать весь комментарий
28.02.2026 15:59 Ответить
такого зараз кругом , у мене кєнт з 16 листопада не вилазить . і що
показать весь комментарий
28.02.2026 16:07 Ответить
"143 та 99 днів безперервного бою. Стільки бійці провели на позиціях, під постійним ворожим вогнем тримаючи оборону", - повідомили у 60 ОМБр. Джерело: https://censor.net/ua/n3602873

Ну вижити стільки днів будучи під вогнем нереально. Більш усьго вони сиділи десь закопані і молили Бога щоби дрон їх не побачив. А кацапи в свою чергу вважали, що там усі вже погинули. От тільки виникає питання з провізїєю. Як видно зі статті їм ніхто нічого не підвозив, бо їх також вже похоронили і свої. Просто кинули людей і "забули" про них.
показать весь комментарий
28.02.2026 16:44 Ответить
 
 