Двое пехотинцев 60 ОМБр вернулись с позиций через 143 и 99 дней непрерывного боя. ФОТОрепортаж

Пехотинцы 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады вернулись с позиций, где держали оборону в течение 143 и 99 дней.

Об этом сообщили в бригаде, информирует Цензор.НЕТ,

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В бригаде рассказали, что двое бойцов мотопехотного батальона 60 ОМБр провели на позициях по 143 и 99 дней без ротации.

"143 и 99 дней непрерывного боя. Столько бойцы провели на позициях, под постоянным вражеским огнем, держа оборону", - сообщили в 60 ОМБр.

В бригаде показали фотографии, сделанные в момент возвращения военных с позиций.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 60 ОМБр за 2025 год ликвидировали более 8200 оккупантов, десятки танков и 13 500 БПЛА. ВИДЕО

Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Фото: Facebook / 60 отдельная механизированная Ингулецкая бригада

Что предшествовало?

Напомним, ранее в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" рассказывали о двух своих пехотинцах, которые вернулись с позиции в районе города Константиновка, где держали оборону в течение 130 дней.

Кроме того, двое нацгвардейцев из Вараша более 160 дней удерживали позицию вблизи Покровска в Донецкой области.

Читайте также: Двое бойцов "Стальной границы" вернулись после почти 5 месяцев на позициях под Курщиной. ВИДЕО