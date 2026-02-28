Двое пехотинцев 60 ОМБр вернулись с позиций через 143 и 99 дней непрерывного боя. ФОТОрепортаж
Пехотинцы 60 отдельной механизированной Ингулецкой бригады вернулись с позиций, где держали оборону в течение 143 и 99 дней.
Об этом сообщили в бригаде, информирует Цензор.НЕТ,
Что известно?
В бригаде рассказали, что двое бойцов мотопехотного батальона 60 ОМБр провели на позициях по 143 и 99 дней без ротации.
"143 и 99 дней непрерывного боя. Столько бойцы провели на позициях, под постоянным вражеским огнем, держа оборону", - сообщили в 60 ОМБр.
В бригаде показали фотографии, сделанные в момент возвращения военных с позиций.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" рассказывали о двух своих пехотинцах, которые вернулись с позиции в районе города Константиновка, где держали оборону в течение 130 дней.
- Кроме того, двое нацгвардейцев из Вараша более 160 дней удерживали позицию вблизи Покровска в Донецкой области.
Тільки керівництво, на всіх щаблях, - здебільшого лайно.
,которую он и еще трое держали завели десяток новобранцев на смену так эти трусы после первого же обстрела оттуда все поголовно сье...сь их даже штурмовать не пришлось
Щасливчики. Вітаємо хлопців!
конкретний пройоб! конкретного командира!
ні де, про це не скажуть!
але, переб'ють інфу, жагою до життя, комбайнера та будівельника і науковця!!!!
і отой ******* командир відправить туди ж чергових комбайнерів, будівельників, науковців!!!
Ну вижити стільки днів будучи під вогнем нереально. Більш усьго вони сиділи десь закопані і молили Бога щоби дрон їх не побачив. А кацапи в свою чергу вважали, що там усі вже погинули. От тільки виникає питання з провізїєю. Як видно зі статті їм ніхто нічого не підвозив, бо їх також вже похоронили і свої. Просто кинули людей і "забули" про них.