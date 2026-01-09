Двое бойцов "Сталевого кордону" вернулись после почти 5 месяцев на позициях под Курщиной. ВИДЕО

Бойцы "Сталевого кордону" Государственной пограничной службы с позывными Корея и Пастор провели несколько месяцев без перерыва на позициях на Курском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Боец с позывным Пастор провел на позициях 94 дня, его напарник Корея –– 131 день без ротации.

Спикер "Сталевого кордону" полковник Иван Шевцов в комментарии УП рассказал, что бойцы удерживали позицию на Курском направлении возле населенного пункта Варачине Юнаковской громады. За это время они отразили шесть штурмов противника и удержали свой участок.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ сохраняют контроль над позициями в РФ, - группировка "Курск"

В декабре Корея получил пулевое ранение, но принял решение оставаться на позиции.

Ротация воинов заняла почти 2 недели

"Каждая замена на позициях там - отдельная, тщательно продуманная операция. Выход не менее опасен, чем удержание. Чтобы заменить ребят, приходится выходить постепенно, под прикрытием и с риском на каждом шагу. Именно поэтому их выход с позиций растянулся почти на две недели", - отметили в ГПСУ.

Помогла выходу и снежная погода, в которую вражеские БПЛА не видят передвижения украинских бойцов. Сослуживцы сбросили дронами Пастору и Корее маскхалаты. По словам Шевцова, в целом для обеспечения таких позиций "на нуле", в частности для сброса БК, воды и провизии пограничники используют беспилотники.

Сейчас Корея и Пастор на лечении и отдыхе после пережитого.

Смотрите также: Дронари "Стальной границы" уничтожили 4 автомобиля, миномет и склад БК на Курском направлении. ВИДЕО