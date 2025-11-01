ВСУ сохраняют контроль над позициями в РФ, - группировка "Курськ"

Украинские военные удерживают часть позиций на территории РФ и срывают планы врага. Курское направление остается активным, ситуация контролируется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Київ24" рассказал спикер группировки войск "Курськ" Александр Невидомый.

В то же время направление остается довольно активным, хотя количество штурмовых действий со стороны противника уменьшилось. Однако враг не отказывается от заявленной цели по созданию буферной зоны.

"Но мы со своей стороны срываем все эти намерения. Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации", - сказал представитель группировки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 60 российских срочников погибли во время наступления ВСУ на Курщине в 2024 году, - СМИ

Операция ВСУ в Курской области: что известно

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 6 августа 2024 года провели наступательную операцию на территории Курской области России. Основная цель - создать "зону безопасности" на границе Украины, отодвинуть огневые системы противника, повлиять на логистику РФ.

По оценкам, украинские подразделения захватили десятки населенных пунктов и до ~1000 км² территории в начале операции.

Операция стала первой по масштабу активной военной операцией ВСУ на территории РФ с начала полномасштабного вторжения. В то же время результаты неоднозначны: хотя операция и создала определенное тактическое напряжение для РФ, стратегически ситуация осталась сложной. Российские потери оцениваются как значительные; также сообщается о потерях среди гражданского населения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Залужный о Курской операции: Изолированный тактический прорыв не всегда приносит необходимый успех