ЗСУ зберігають контроль над позиціями у РФ, - угруповання "Курськ"

Українські військові утримують частину позицій на території РФ і зривають плани ворога. Курський напрямок залишається активним, ситуація контрольована.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в ефірі "Київ24" розповів речник угруповання військ "Курськ" Олександр Невідомий.

Водночас напрям залишається доволі активним, хоча кількість штурмових дій з боку противника зменшилась. Однак ворог не відмовляється від заявленої цілі зі створення буферної зони.

"Але ми зі свого боку зриваємо всі ці наміри. Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації", - сказав речник угруповання.

Операція ЗСУ у Курській області: що відомо

Збройні сили України (ЗСУ) 6 серпня 2024 року провели наступальну операцію на території Курської області Росії. Основна мета - створити "зону безпеки" на кордоні України, відсунути вогневі системи противника, вплинути на логістику РФ.

Згідно з оцінками, українські підрозділи захопили десятки населених пунктів та до ~1000 км² території на початку операції.

Операція стала першою за масштабом активною військовою дією ЗСУ на території РФ з початку повномасштабного вторгнення. Водночас результати неоднозначні: хоча операція і створила певну тактичну напругу для РФ, стратегічно ситуація залишилась складною. Російські втрати оцінюються як значні; також повідомляються про втрати серед цивільного населення.

