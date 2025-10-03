УКР
Понад 60 російських строковиків загинули під час наступу ЗСУ на Курщині у 2024 році, - ЗМІ

Курськ

Улітку та восени 2024 року під час наступу Збройних сил України в Курській області загинули щонайменше 60 російських строковиків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Важные истории".

За даними видання, майже половина загиблих припала на перші сім днів наступу, який розпочався 6 серпня 2024 року. Ще близько 20 строковиків загинули у вересні.

Призовники, які загинули, походили з 34 російських регіонів. Найбільше загиблих - по п’ять осіб із Краснодарського та Красноярського країв, чотири - з Алтайського краю, по троє - з Ямало-Ненецького автономного округу, Комі, Бурятії та Дагестану.

Окрім того, понад 60 строковиків можуть вважатися зниклими безвісти.

ЗСУ (7967) Курськ (1201) наступ (253)
..Нє хаділ би ти, Ваньок, ва салдати.. (с)
03.10.2025 14:00 Відповісти
сльози суму не дають тикать у клавиши...сльозу суму що так мало...Хай би усі повиздихали...
03.10.2025 14:00 Відповісти
Та й х#й на них.
03.10.2025 14:03 Відповісти
Ага!
03.10.2025 14:13 Відповісти
И шо? Пусть родственники скажут "спасибо" пуйлу. Не скажут. Значит по@й.
03.10.2025 14:14 Відповісти
Важні історії-рос.видання.
То чи варто коментувати важні історії рос.видання,аж надто правдивий ресурс?
03.10.2025 14:14 Відповісти
Щас точно заплАчу!
03.10.2025 14:15 Відповісти
Так тупін же казав мамкам строковиків, що вони не воюватимуть. Невже збрехав?
Я думаю вони не здивовані)
03.10.2025 14:17 Відповісти
 
 