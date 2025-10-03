Понад 60 російських строковиків загинули під час наступу ЗСУ на Курщині у 2024 році, - ЗМІ

Улітку та восени 2024 року під час наступу Збройних сил України в Курській області загинули щонайменше 60 російських строковиків.

За даними видання, майже половина загиблих припала на перші сім днів наступу, який розпочався 6 серпня 2024 року. Ще близько 20 строковиків загинули у вересні.

Призовники, які загинули, походили з 34 російських регіонів. Найбільше загиблих - по п’ять осіб із Краснодарського та Красноярського країв, чотири - з Алтайського краю, по троє - з Ямало-Ненецького автономного округу, Комі, Бурятії та Дагестану.

Окрім того, понад 60 строковиків можуть вважатися зниклими безвісти.

