Понад 60 російських строковиків загинули під час наступу ЗСУ на Курщині у 2024 році, - ЗМІ
Улітку та восени 2024 року під час наступу Збройних сил України в Курській області загинули щонайменше 60 російських строковиків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Важные истории".
За даними видання, майже половина загиблих припала на перші сім днів наступу, який розпочався 6 серпня 2024 року. Ще близько 20 строковиків загинули у вересні.
Призовники, які загинули, походили з 34 російських регіонів. Найбільше загиблих - по п’ять осіб із Краснодарського та Красноярського країв, чотири - з Алтайського краю, по троє - з Ямало-Ненецького автономного округу, Комі, Бурятії та Дагестану.
Окрім того, понад 60 строковиків можуть вважатися зниклими безвісти.
То чи варто коментувати важні історії рос.видання,аж надто правдивий ресурс?
Я думаю вони не здивовані)