Более 60 российских срочников погибли во время наступления ВСУ на Курщине в 2024 году, - СМИ

Курськ

Летом и осенью 2024 года во время наступления Вооруженных сил Украины в Курской области погибли по меньшей мере 60 российских срочников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Важные истории".

По данным издания, почти половина погибших пришлась на первые семь дней наступления, которое началось 6 августа 2024 года. Еще около 20 срочников погибли в сентябре.

Призывники, которые погибли, происходили из 34 российских регионов. Больше всего погибших - по пять человек из Краснодарского и Красноярского краев, четыре - из Алтайского края, по трое - из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.

Кроме того, более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести.

Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
..Нє хаділ би ти, Ваньок, ва салдати.. (с)
03.10.2025 14:00 Ответить
сльози суму не дають тикать у клавиши...сльозу суму що так мало...Хай би усі повиздихали...
03.10.2025 14:00 Ответить
Та й х#й на них.
03.10.2025 14:03 Ответить
Ага!
03.10.2025 14:13 Ответить
И шо? Пусть родственники скажут "спасибо" пуйлу. Не скажут. Значит по@й.
03.10.2025 14:14 Ответить
Важні історії-рос.видання.
То чи варто коментувати важні історії рос.видання,аж надто правдивий ресурс?
03.10.2025 14:14 Ответить
Щас точно заплАчу!
03.10.2025 14:15 Ответить
Так тупін же казав мамкам строковиків, що вони не воюватимуть. Невже збрехав?
Я думаю вони не здивовані)
03.10.2025 14:17 Ответить
 
 