Более 60 российских срочников погибли во время наступления ВСУ на Курщине в 2024 году, - СМИ

Летом и осенью 2024 года во время наступления Вооруженных сил Украины в Курской области погибли по меньшей мере 60 российских срочников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Важные истории".

По данным издания, почти половина погибших пришлась на первые семь дней наступления, которое началось 6 августа 2024 года. Еще около 20 срочников погибли в сентябре.

Призывники, которые погибли, происходили из 34 российских регионов. Больше всего погибших - по пять человек из Краснодарского и Красноярского краев, четыре - из Алтайского края, по трое - из Ямало-Ненецкого автономного округа, Коми, Бурятии и Дагестана.

Кроме того, более 60 срочников могут считаться пропавшими без вести.

