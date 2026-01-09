Двоє бійців "Сталевого кордону" повернулися після майже 5 місяців на позиціях під Курщиною. ВIДЕО

Бійці "Сталевого кордону" Державної прикордонної служби з позивними Корея та Пастор провели кілька місяців без перерви на позиціях на Курському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Боєць з позивним Пастор провів на позиціях 94 дні, його напарник Корея –– 131 день без ротації.

Речник "Сталевого кордону" полковник Іван Шевцов у коментарі УП розповів, що бійці тримали позицію на Курському напрямку біля населеного пункту Варачине Юнаківської громади. За цей час вони відбили шість штурмів противника і втримали свою ділянку.

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У грудні Корея дістав кульове поранення, але ухвалив рішення залишатися на позиції.

Ротація воїнів зайняла майже 2 тижні

"Кожна заміна на позиціях там – окрема, ретельно продумана операція. Вихід не менш небезпечний, ніж утримання. Щоб замінити хлопців, доводиться виходити поступово, під прикриттям і з ризиком на кожному кроці. Саме тому їхній вихід із позицій розтягнувся майже на два тижні", - зауважили в ДПСУ.

Допомогла виходу й сніжна погода, в яку ворожі БПЛА не бачать пересування українських бійців. Побратими скинули дронами Пастору та Кореї маскхалати. За словами Шевцова, загалом для забезпечення таких позицій "на нулі", зокрема для скидання БК, води та провізії прикордонники використовують безпілотники.

Зараз Корея і Пастор на лікуванні та відпочинку після пережитого.

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