Пехотинцы 93-й бригады удерживали позицию на Константиновском направлении более 130 дней. ФОТО

Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Денис "Барс" и Дмитрий "К2" более 130 дней удерживали позицию на Константиновском направлении.

Об этом рассказала пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова, информирует Цензор.НЕТ.

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Бойцы вышли невредимыми

Защитникам удалось не только выйти с позиции целыми, но и вывести с собой пленного, который находился на соседних позициях более 2 месяцев.

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Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова

Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова

Что рассказали бойцы

Во время первого контакта с врагом украинские военные ликвидировали 7 россиян.

"Страшно было. Первый контакт был страшный. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда стреляешь ты, а не в тебя", - говорит пехотинец Денис.

"Сегодня 131 день, мы вернулись. Многое сделали. Гордимся своей работой. Будем работать и дальше!" - добавили военные.

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Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова