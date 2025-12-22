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Новости Фото Константиновское направление
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Пехотинцы 93-й бригады удерживали позицию на Константиновском направлении более 130 дней. ФОТО

Пехотинцы 93 бригады 130 дней удерживали свою позицию на Константиновском направлении
Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Денис "Барс" и Дмитрий "К2" более 130 дней удерживали позицию на Константиновском направлении. 

Об этом рассказала пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова, информирует Цензор.НЕТ.

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Бойцы вышли невредимыми

Защитникам удалось не только выйти с позиции целыми, но и вывести с собой пленного, который находился на соседних позициях более 2 месяцев.

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Пехотинцы удерживали 130 дней позицию на Константиновском направлении
Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова
Пехотинцы удерживали 130 дней позицию на Константиновском направлении
Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова

Что рассказали бойцы

  • Во время первого контакта с врагом украинские военные ликвидировали 7 россиян.

"Страшно было. Первый контакт был страшный. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда стреляешь ты, а не в тебя", - говорит пехотинец Денис.

"Сегодня 131 день, мы вернулись. Многое сделали. Гордимся своей работой. Будем работать и дальше!" - добавили военные.

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Пехотинцы удерживали 130 дней позицию на Константиновском направлении
Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова
Пехотинцы удерживали 130 дней позицию на Константиновском направлении
Фото: Прессофицер 93 ОМБр Ирина Рыбакова

Автор: 

Донецкая область (12579) военнослужащие (6593) 93 отдельная механизированная бригада (330)
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Топ комментарии
+15
Титани! 🫡🇺🇦
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22.12.2025 16:48 Ответить
+15
Слава Героям! На таких і тримається Україна! Якби ще вивестигниди неукраїнського походження, які вчепились у владу, взагали б добре було!
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22.12.2025 16:53 Ответить
+9
"Холодний Яр" - там тільки такі... Респект і уважуха!
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22.12.2025 16:46 Ответить

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