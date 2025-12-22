Пехотинцы 93-й бригады удерживали позицию на Константиновском направлении более 130 дней. ФОТО
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Денис "Барс" и Дмитрий "К2" более 130 дней удерживали позицию на Константиновском направлении.
Об этом рассказала пресс-офицер бригады Ирина Рыбакова, информирует Цензор.НЕТ.
Бойцы вышли невредимыми
Защитникам удалось не только выйти с позиции целыми, но и вывести с собой пленного, который находился на соседних позициях более 2 месяцев.
Что рассказали бойцы
- Во время первого контакта с врагом украинские военные ликвидировали 7 россиян.
"Страшно было. Первый контакт был страшный. А дальше уже как по накатанной. Хорошо, когда стреляешь ты, а не в тебя", - говорит пехотинец Денис.
"Сегодня 131 день, мы вернулись. Многое сделали. Гордимся своей работой. Будем работать и дальше!" - добавили военные.
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+15 Сергій Удовенко
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+15 Василь Васько #582549
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