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Новини Фото Костянтинівський напрямок
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Піхотинці 93-ї бригади тримали позицію на Костянтинівському напрямку понад 130 днів. ФОТО

Піхотинці 93 бригади 130 днів тримали свою позицію на Костянтинівському напрямку
Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Денис "Барс" та Дмитро "К2" понад 130 днів утримували позицію на Костянтинівському напрямку. 

Про це розповіла пресофіцерка бригади Ірина Рибакова, інформує Цензор.НЕТ.

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Бійці вийшли неушкодженими

Захисникам вдалося не лише вийти з позиції цілими, а й також вивести з собою полоненого, який перебував на сусідніх позиціях понад 2 місяці.

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Піхотинці утримували 130 днів позицію на Костянтинівському напрямку
Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова
Піхотинці утримували 130 днів позицію на Костянтинівському напрямку
Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Що розповіли бійці

  • Під час першого контакту з ворогом українські військові ліквідували 7 росіян.

"Страшно було. Перший контакт був страшний.А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе", - каже піхотинець Денис.

"Сьогодні 131 день, ми повернулись. Багато зробили. Пишаємось своєю роботою. Будемо працювати й надалі!" - додали військові.

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Піхотинці утримували 130 днів позицію на Костянтинівському напрямку
Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова
Піхотинці утримували 130 днів позицію на Костянтинівському напрямку
Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Автор: 

Донецька область (11462) військовослужбовці (5301) 93 окрема механізована бригада Холодний яр (331)
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Топ коментарі
+15
Титани! 🫡🇺🇦
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22.12.2025 16:48 Відповісти
+15
Слава Героям! На таких і тримається Україна! Якби ще вивестигниди неукраїнського походження, які вчепились у владу, взагали б добре було!
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22.12.2025 16:53 Відповісти
+9
"Холодний Яр" - там тільки такі... Респект і уважуха!
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22.12.2025 16:46 Відповісти

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