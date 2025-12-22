Піхотинці 93-ї бригади тримали позицію на Костянтинівському напрямку понад 130 днів. ФОТО
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Денис "Барс" та Дмитро "К2" понад 130 днів утримували позицію на Костянтинівському напрямку.
Про це розповіла пресофіцерка бригади Ірина Рибакова, інформує Цензор.НЕТ.
Бійці вийшли неушкодженими
Захисникам вдалося не лише вийти з позиції цілими, а й також вивести з собою полоненого, який перебував на сусідніх позиціях понад 2 місяці.
Що розповіли бійці
- Під час першого контакту з ворогом українські військові ліквідували 7 росіян.
"Страшно було. Перший контакт був страшний.А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе", - каже піхотинець Денис.
"Сьогодні 131 день, ми повернулись. Багато зробили. Пишаємось своєю роботою. Будемо працювати й надалі!" - додали військові.
Топ коментарі
+15 Сергій Удовенко
показати весь коментар22.12.2025 16:48 Відповісти Посилання
+15 Василь Васько #582549
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+9 Luk Viktor
показати весь коментар22.12.2025 16:46 Відповісти Посилання
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