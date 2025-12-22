Піхотинці 93-ї бригади тримали позицію на Костянтинівському напрямку понад 130 днів. ФОТО

Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Денис "Барс" та Дмитро "К2" понад 130 днів утримували позицію на Костянтинівському напрямку.

Про це розповіла пресофіцерка бригади Ірина Рибакова, інформує Цензор.НЕТ.

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Бійці вийшли неушкодженими

Захисникам вдалося не лише вийти з позиції цілими, а й також вивести з собою полоненого, який перебував на сусідніх позиціях понад 2 місяці.

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Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова

Що розповіли бійці

Під час першого контакту з ворогом українські військові ліквідували 7 росіян.

"Страшно було. Перший контакт був страшний.А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе", - каже піхотинець Денис.

"Сьогодні 131 день, ми повернулись. Багато зробили. Пишаємось своєю роботою. Будемо працювати й надалі!" - додали військові.

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Фото: Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова