Двоє бійців Нацгвардії тримали позицію під Покровськом понад 160 днів. ФОТОрепортаж
Нацгвардійці "Текіла" та "Повар" із Вараша понад 160 днів удвох утримували позицію під постійними обстрілами армії РФ поблизу Покровська на Донеччині.
Про це розповіли у військовій частині 3045 Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.
Бійці були на передовому рубежі під Покровськом
У військовій частині не вказали справжніх імен бійців, а лише їхні позивні — "Текіла" та "Повар". На позицію воїни заходили утрьох — разом із "Текілою" та "Поваром" був ще "Музикант".
Вони добре замаскувались, і це дозволило їм довгий час залишатись непомітними для росіян.
Окрім спостереження і розвідки, нацгвардійці надавали допомогу побратимам, яких евакуювали після поранень. У Нацгвардії розповіли, що поранених і виснажених бійців доводилося переправляти з ризиком для власного життя –– під російськими обстрілами та наглядом ворожих дронів.
Захист позиції під обстрілами
Згодом росіяни виявили позицію та почали атакувати дронами та артилерією. У штурм також пішла російська піхота. В одному з боїв "Музиканта" поранило, і його евакуювали, а "Повар" з "Текілою" залишилися самі без шляхів для відходу, зазначили військові.
- У Нацгвардії розповідають, що бійцям доводилося постійно чергувати: поки один був на спостереженні, інший відпочивав або готував їжу. Воду брали з найближчого джерела, а пересувалися лише в сутінках. Військові також зробили хрест і молились.
"Найважче — мінометні обстріли, коли укриття розбирається прямо над головою. Вижили завдяки дисципліні й чіткому виконанню наказів. На позиції головне — вода, боєкомплект, медицина і підтримка побратима. Коли ставишся один до одного, як до брата, можна витримати багато", - наголосив "Повар".
За його словами, триматися ц майже пів року допомагали думки про рідних, відповідальність за побратима та усвідомлення, що колись діти запитають, що він робив під час війни.
- Зв’язок з рідними військові підтримували через радіостанцію командира, яку той прикладав до свого мобільного телефону під час дзвінка.
Ротація бійців та відновлення
Як додали у військові частині, не так давно ситуація дозволила провести ротацію.
Під ворожим обстрілом до них пробилися побратими, які й замінили незламних оборонців. Втомлені, але нескорені вони вийшли до своїх.
Зараз "Текіла" та "Повар" відновлюють сили та готуються передавати бойовий досвід побратимам.
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Це нормально - півроку стирчати на позиції вдвох?
Необхідність героїзму з боку підлеглих - це завжди результат провалу планування з боку командування.
честь Вам і хвала , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️