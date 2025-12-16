УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9930 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
6 670 31

Двоє бійців Нацгвардії тримали позицію під Покровськом понад 160 днів. ФОТОрепортаж

Нацгвардійці "Текіла" та "Повар" із Вараша понад 160 днів удвох утримували позицію під постійними обстрілами армії РФ поблизу Покровська на Донеччині.

Про це розповіли у військовій частині 3045 Національної гвардії, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Бійці були на передовому рубежі під Покровськом 

У військовій частині не вказали справжніх імен бійців, а лише їхні позивні — "Текіла" та "Повар". На позицію воїни заходили утрьох — разом із "Текілою" та "Поваром" був ще "Музикант".

Вони добре замаскувались, і це дозволило їм довгий час залишатись непомітними для росіян.

Окрім спостереження і розвідки, нацгвардійці надавали допомогу побратимам, яких евакуювали після поранень. У Нацгвардії розповіли, що поранених і виснажених бійців доводилося переправляти з ризиком для власного життя –– під російськими обстрілами та наглядом ворожих дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оборона Покровська триває, Сили оборони знищують противника в міській забудові, - УВ "Схід"

Двоє нацгвардійців із Вараша понад 160 днів утримували позицію поблизу Покровська
Бійці Нацгвардії "Текіла" та "Повар"
Фото: Військова частина 3045 Національної гвардії України

Захист позиції під обстрілами 

Згодом росіяни виявили позицію та почали атакувати дронами та артилерією. У штурм також пішла російська піхота. В одному з боїв "Музиканта" поранило, і його евакуювали, а "Повар" з "Текілою" залишилися самі без шляхів для відходу, зазначили військові.

  • У Нацгвардії розповідають, що бійцям доводилося постійно чергувати: поки один був на спостереженні, інший відпочивав або готував їжу. Воду брали з найближчого джерела, а пересувалися лише в сутінках. Військові також зробили хрест і молились.

Читайте також: Воїн Олексій Боркута втратив частину мозку після поранення: батько самотужки доглядає сина. ФОТОрепортаж

Двоє нацгвардійців із Вараша понад 160 днів утримували позицію поблизу Покровська
Військова частина 3045 Національної гвардії України
Двоє нацгвардійців із Вараша понад 160 днів утримували позицію поблизу Покровська
Бійці Нацгвардії "Текіла" та "Повар" Фото: Військова частина 3045 Національної гвардії України

"Найважче — мінометні обстріли, коли укриття розбирається прямо над головою. Вижили завдяки дисципліні й чіткому виконанню наказів. На позиції головне — вода, боєкомплект, медицина і підтримка побратима. Коли ставишся один до одного, як до брата, можна витримати багато", - наголосив "Повар".

За його словами, триматися ц майже пів року допомагали думки про рідних, відповідальність за побратима та усвідомлення, що колись діти запитають, що він робив під час війни.

  • Зв’язок з рідними військові підтримували через радіостанцію командира, яку той прикладав до свого мобільного телефону під час дзвінка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни на бронетехніці намагались прорватися у Покровськ під прикриттям туману, їх знищили, - НГУ

Бійці захищали позицію на передовому рубежі під Покровськом понад 160 днів

Ротація бійців та відновлення

Як додали у військові частині, не так давно ситуація дозволила провести ротацію.

Під ворожим обстрілом до них пробилися побратими, які й замінили незламних оборонців. Втомлені, але нескорені вони вийшли до своїх.

Зараз "Текіла" та "Повар" відновлюють сили та готуються передавати бойовий досвід побратимам. 

Бійці захищали позицію на передовому рубежі під Покровськом понад 160 днів
Бійці захищали позицію на передовому рубежі під Покровськом понад 160 днів

Автор: 

Донецька область (11403) військовослужбовці (5279) Національна гвардія НГУ (1812) Покровськ (1353) Покровський район (1797) війна в Україні (8632)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
Двоє бійців Нацгвардії тримали позицію під Покровськом понад 160 днів

Це нормально - півроку стирчати на позиції вдвох?

Необхідність героїзму з боку підлеглих - це завжди результат провалу планування з боку командування.
показати весь коментар
16.12.2025 21:55 Відповісти
+29
Бог зберіг їх
показати весь коментар
16.12.2025 21:55 Відповісти
+18
Незламні наші українські Герої ,
честь Вам і хвала , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
16.12.2025 21:59 Відповісти

Завантаження...

 
 