Двое бойцов Нацгвардии удерживали позицию под Покровском более 160 дней. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нацгвардейцы "Текила" и "Повар" из Вараша более 160 дней вдвоем удерживали позицию под постоянными обстрелами армии РФ вблизи Покровска на Донетчине.

Об этом рассказали в воинской части 3045 Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы были на передовом рубеже под Покровском

В воинской части не указали настоящих имен бойцов, а только их позывные — "Текила" и "Повар". На позицию воины заходили втроем — вместе с "Текилой" и "Поваром" был еще "Музыкант".

Они хорошо замаскировались, и это позволило им долгое время оставаться незаметными для россиян.

Кроме наблюдения и разведки, нацгвардейцы оказывали помощь побратимам, которых эвакуировали после ранений. В Нацгвардии рассказали, что раненых и истощенных бойцов приходилось переправлять с риском для собственной жизни — под российскими обстрелами и наблюдением вражеских дронов.

Бойцы Нацгвардии "Текила" и "Повар"

Фото: Воинская часть 3045 Национальной гвардии Украины

Защита позиции под обстрелами

Впоследствии россияне обнаружили позицию и начали атаковать дронами и артиллерией. В штурм также пошла российская пехота. В одном из боев "Музыкант" был ранен, и его эвакуировали, а "Повар" с "Текилой" остались одни без путей для отхода, отметили военные.

В Нацгвардии рассказывают, что бойцам приходилось постоянно дежурить: пока один был на наблюдении, другой отдыхал или готовил еду. Воду брали из ближайшего источника, а передвигались только в сумерках. Военные также сделали крест и молились.

Воинская часть 3045 Национальной гвардии Украины

Бойцы Нацгвардии "Текила" и "Повар" Фото: Воинская часть 3045 Национальной гвардии Украины

"Самое тяжелое — минометные обстрелы, когда укрытие разбирается прямо над головой. Выжили благодаря дисциплине и четкому выполнению приказов. На позиции главное — вода, боекомплект, медицина и поддержка побратима. Когда относишься друг к другу, как к брату, можно выдержать многое", — подчеркнул "Повар".

По его словам, держаться почти полгода помогали мысли о родных, ответственность за побратима и осознание, что когда-нибудь дети спросят, что он делал во время войны.

Связь с родными военные поддерживали через радиостанцию командира, которую тот прикладывал к своему мобильному телефону во время звонка.

Ротация бойцов и восстановление

Как добавили в воинской части, не так давно ситуация позволила провести ротацию.

Под вражеским обстрелом к ним пробились побратимы, которые и заменили несокрушимых защитников. Уставшие, но непокоренные, они вышли к своим.

Сейчас "Текила" и "Повар" восстанавливают силы и готовятся передавать боевой опыт побратимам.



