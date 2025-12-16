Двое бойцов Нацгвардии удерживали позицию под Покровском более 160 дней. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нацгвардейцы "Текила" и "Повар" из Вараша более 160 дней вдвоем удерживали позицию под постоянными обстрелами армии РФ вблизи Покровска на Донетчине.
Об этом рассказали в воинской части 3045 Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.
Бойцы были на передовом рубеже под Покровском
В воинской части не указали настоящих имен бойцов, а только их позывные — "Текила" и "Повар". На позицию воины заходили втроем — вместе с "Текилой" и "Поваром" был еще "Музыкант".
Они хорошо замаскировались, и это позволило им долгое время оставаться незаметными для россиян.
Кроме наблюдения и разведки, нацгвардейцы оказывали помощь побратимам, которых эвакуировали после ранений. В Нацгвардии рассказали, что раненых и истощенных бойцов приходилось переправлять с риском для собственной жизни — под российскими обстрелами и наблюдением вражеских дронов.
Защита позиции под обстрелами
Впоследствии россияне обнаружили позицию и начали атаковать дронами и артиллерией. В штурм также пошла российская пехота. В одном из боев "Музыкант" был ранен, и его эвакуировали, а "Повар" с "Текилой" остались одни без путей для отхода, отметили военные.
- В Нацгвардии рассказывают, что бойцам приходилось постоянно дежурить: пока один был на наблюдении, другой отдыхал или готовил еду. Воду брали из ближайшего источника, а передвигались только в сумерках. Военные также сделали крест и молились.
"Самое тяжелое — минометные обстрелы, когда укрытие разбирается прямо над головой. Выжили благодаря дисциплине и четкому выполнению приказов. На позиции главное — вода, боекомплект, медицина и поддержка побратима. Когда относишься друг к другу, как к брату, можно выдержать многое", — подчеркнул "Повар".
По его словам, держаться почти полгода помогали мысли о родных, ответственность за побратима и осознание, что когда-нибудь дети спросят, что он делал во время войны.
- Связь с родными военные поддерживали через радиостанцию командира, которую тот прикладывал к своему мобильному телефону во время звонка.
Ротация бойцов и восстановление
Как добавили в воинской части, не так давно ситуация позволила провести ротацию.
Под вражеским обстрелом к ним пробились побратимы, которые и заменили несокрушимых защитников. Уставшие, но непокоренные, они вышли к своим.
Сейчас "Текила" и "Повар" восстанавливают силы и готовятся передавать боевой опыт побратимам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це нормально - півроку стирчати на позиції вдвох?
Необхідність героїзму з боку підлеглих - це завжди результат провалу планування з боку командування.
Из 25+ можно было бы только за один вечер-ночь собрать корпус.
честь Вам і хвала , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
ходили слухи що їх вже нема вживих, але мужичари затащили!💪🏻💪🏻