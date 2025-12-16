РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8996 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении
2 812 27

Двое бойцов Нацгвардии удерживали позицию под Покровском более 160 дней. ФОТОРЕПОРТАЖ

Нацгвардейцы "Текила" и "Повар" из Вараша более 160 дней вдвоем удерживали позицию под постоянными обстрелами армии РФ вблизи Покровска на Донетчине.

Об этом рассказали в воинской части 3045 Национальной гвардии, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Бойцы были на передовом рубеже под Покровском 

В воинской части не указали настоящих имен бойцов, а только их позывные — "Текила" и "Повар". На позицию воины заходили втроем — вместе с "Текилой" и "Поваром" был еще "Музыкант".

Они хорошо замаскировались, и это позволило им долгое время оставаться незаметными для россиян.

Кроме наблюдения и разведки, нацгвардейцы оказывали помощь побратимам, которых эвакуировали после ранений. В Нацгвардии рассказали, что раненых и истощенных бойцов приходилось переправлять с риском для собственной жизни — под российскими обстрелами и наблюдением вражеских дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оборона Покровска продолжается, Силы обороны уничтожают противника в городской застройке, - УВ "Восток"

Двое нацгвардейцев из Вараша более 160 дней удерживали позицию вблизи Покровска
Бойцы Нацгвардии "Текила" и "Повар"
Фото: Воинская часть 3045 Национальной гвардии Украины

Защита позиции под обстрелами 

Впоследствии россияне обнаружили позицию и начали атаковать дронами и артиллерией. В штурм также пошла российская пехота. В одном из боев "Музыкант" был ранен, и его эвакуировали, а "Повар" с "Текилой" остались одни без путей для отхода, отметили военные.

  • В Нацгвардии рассказывают, что бойцам приходилось постоянно дежурить: пока один был на наблюдении, другой отдыхал или готовил еду. Воду брали из ближайшего источника, а передвигались только в сумерках. Военные также сделали крест и молились.

Читайте также: Воин Алексей Боркута потерял часть мозга после ранения: отец самостоятельно ухаживает за сыном. ФОТОрепортаж

Двое нацгвардейцев из Вараша более 160 дней удерживали позицию вблизи Покровска
Воинская часть 3045 Национальной гвардии Украины
Двое нацгвардейцев из Вараша более 160 дней удерживали позицию вблизи Покровска
Бойцы Нацгвардии "Текила" и "Повар" Фото: Воинская часть 3045 Национальной гвардии Украины

"Самое тяжелое — минометные обстрелы, когда укрытие разбирается прямо над головой. Выжили благодаря дисциплине и четкому выполнению приказов. На позиции главное — вода, боекомплект, медицина и поддержка побратима. Когда относишься друг к другу, как к брату, можно выдержать многое", — подчеркнул "Повар".

По его словам, держаться почти полгода помогали мысли о родных, ответственность за побратима и осознание, что когда-нибудь дети спросят, что он делал во время войны.

  • Связь с родными военные поддерживали через радиостанцию командира, которую тот прикладывал к своему мобильному телефону во время звонка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне на бронетехнике пытались прорваться в Покровск под прикрытием тумана, их уничтожили, - НГУ

Бойцы защищали позицию на передовом рубеже под Покровском более 160 дней

Ротация бойцов и восстановление

Как добавили в воинской части, не так давно ситуация позволила провести ротацию.

Под вражеским обстрелом к ним пробились побратимы, которые и заменили несокрушимых защитников. Уставшие, но непокоренные, они вышли к своим.

Сейчас "Текила" и "Повар" восстанавливают силы и готовятся передавать боевой опыт побратимам. 

Бойцы защищали позицию на передовом рубеже под Покровском более 160 дней
Бойцы защищали позицию на передовом рубеже под Покровском более 160 дней

Автор: 

Донецкая область (11638) военнослужащие (6450) Национальная гвардия (2291) Покровск (1071) Покровский район (1450) война в Украине (7255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Двоє бійців Нацгвардії тримали позицію під Покровськом понад 160 днів

Це нормально - півроку стирчати на позиції вдвох?

Необхідність героїзму з боку підлеглих - це завжди результат провалу планування з боку командування.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:55 Ответить
+20
Бог зберіг їх
показать весь комментарий
16.12.2025 21:55 Ответить
+14
Комбату Героя, ротному орден, бійцям по грамоті!
показать весь комментарий
16.12.2025 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бог зберіг їх
показать весь комментарий
16.12.2025 21:55 Ответить
Бога немає.Хлопці хотіли вижити і робили це як могли. Ото й усе.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:08 Ответить
ти ще молодий та дурний якщо так говориш.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:18 Ответить
В окорах атеїстів нема.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:24 Ответить
Двоє бійців Нацгвардії тримали позицію під Покровськом понад 160 днів

Це нормально - півроку стирчати на позиції вдвох?

Необхідність героїзму з боку підлеглих - це завжди результат провалу планування з боку командування.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:55 Ответить
А ким їх замінити? Не відправляти ж 25-ти річних хлопчиків їм на допомогу
показать весь комментарий
16.12.2025 21:57 Ответить
Я про це і кажу.
показать весь комментарий
16.12.2025 21:59 Ответить
наприклад ментами,офіцерами -пенсіонерами які звільнені на пенсію в 40-46 років яких чомусь не підлягають мобілізації
показать весь комментарий
16.12.2025 22:12 Ответить
Оно дЕрмак зібрався на заміну.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:25 Ответить
Да проедь только в Киеве вечером по кабакам, ресторанам, клубам и т.д.
Из 25+ можно было бы только за один вечер-ночь собрать корпус.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:26 Ответить
А у цей же час, ні умєров з РНБОУ, ні КМУ з КабМіндічами та зеленський, про це і не ЗНАЛИ!!! Вони гроші мародерили з Українців та двушечку на мухосранськ відправляли деркачу-мертвечуку!! Заклопотані зеленський з ларьочником тадеєва, по «самітам» гроші розвозили і мандрували Світом!! Він же гавнокамадуючий…
показать весь комментарий
16.12.2025 22:33 Ответить
герої...
показать весь комментарий
16.12.2025 21:55 Ответить
Через тупе командування . Як кажуть - спочатку створюємо собі проблеми ,а потім їх героїчно долаємо ,така вже наша українська історія у всі часи .
показать весь комментарий
16.12.2025 21:59 Ответить
Комбату Героя, ротному орден, бійцям по грамоті!
показать весь комментарий
16.12.2025 21:58 Ответить
А верховного головкома на палю дупою за провал мобілізації, через що двійко бійців півроку вростають у землю без заміни.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:01 Ответить
І куди він ту грамоту подіне - вдома в рамці на стіну повісить ,прямо як в часи мого дитинства за совітів.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:02 Ответить
Так, цікаве питання. З моєї роти десятеро вдома вже майже чотири роки воюють, плюс взвод ппо зробили- козирне місце. Ордени, медалі. А я три роки під Донецьком на пузі пролазив, так маю 21 грамоту!
показать весь комментарий
16.12.2025 22:30 Ответить
Так і буде. Це ж не лисий з пікаловим чи мародерка із Запоріжжя.
показать весь комментарий
16.12.2025 22:03 Ответить
а грамоти за що?
показать весь комментарий
16.12.2025 22:04 Ответить
Не знаю, але у нас грамота-самий популярний метод чи то похвалити, чи то прикольнутися... Ну, типу поплескати по плечі і сказати ;ї...ать ти молодець!;
показать весь комментарий
16.12.2025 23:09 Ответить
Незламні наші українські Герої ,
честь Вам і хвала , дорогі наші захисники 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
16.12.2025 21:59 Ответить
Герої Воїни , такі Воїни , це скарб для ЗСУ ...❤️
показать весь комментарий
16.12.2025 22:00 Ответить
Бережи вас Господь, хлопчики
показать весь комментарий
16.12.2025 22:04 Ответить
я это не понимаю ,как это может быть ???!!!(((
показать весь комментарий
16.12.2025 22:13 Ответить
Дійсно ГЕРОЇ!! ДОСТОЙНІ ЛЮДИ! Неймовірно!! Нагородити ОБОВ'ЯЗКОВО! Дай їм Боже життя!!
показать весь комментарий
16.12.2025 22:21 Ответить
ааааааааааа!!!!!!!!!!!! ❤️❤️❤️
показать весь комментарий
16.12.2025 22:37 Ответить
Красавці, знаю персонально
ходили слухи що їх вже нема вживих, але мужичари затащили!💪🏻💪🏻
показать весь комментарий
16.12.2025 22:58 Ответить
 
 