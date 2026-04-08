Россиянин на поле боя тщетно притворяется мертвым, чтобы избежать удара БПЛА. ВИДЕО
Операторы ударных дронов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продемонстрировали высокий уровень бдительности и точности при уничтожении живой силы противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На обнародованном видео запечатлен эпизод, где российский оккупант, заметив украинский беспилотник, попытался прибегнуть к хитростям. Захватчик лежал на земле неподвижно, имитируя уже погибшего солдата, надеясь, что оператор дрона не будет тратить боеприпасы на "неживую" цель.
Однако обмануть опытных аэроразведчиков 30-й бригады оккупанту не удалось. После тщательного наблюдения был нанесен точный удар.
Топ комментарии
+11 Igor #591922
показать весь комментарий08.04.2026 13:52 Ответить Ссылка
+6 Henri Lacosta
показать весь комментарий08.04.2026 15:03 Ответить Ссылка
+3 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий08.04.2026 13:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль