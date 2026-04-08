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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Россиянин на поле боя тщетно притворяется мертвым, чтобы избежать удара БПЛА. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продемонстрировали высокий уровень бдительности и точности при уничтожении живой силы противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованном видео запечатлен эпизод, где российский оккупант, заметив украинский беспилотник, попытался прибегнуть к хитростям. Захватчик лежал на земле неподвижно, имитируя уже погибшего солдата, надеясь, что оператор дрона не будет тратить боеприпасы на "неживую" цель.

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Однако обмануть опытных аэроразведчиков 30-й бригады оккупанту не удалось. После тщательного наблюдения был нанесен точный удар.

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Также смотрите: Разбросанные поджаренные оккупанты после неудачного наступления в тумане: боевая работа 30-й ОМБр. ВИДЕО

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армия РФ (23308) уничтожение (10229) 30 отдельная механизированная бригада (172) дроны (7604)
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Топ комментарии
+11
Погано грав роль, режисер зробив зауваження
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08.04.2026 13:52 Ответить
+6
Не здав екзамен на опосума...
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08.04.2026 15:03 Ответить
+3
Нєзачьот - до накабздону!
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08.04.2026 13:58 Ответить

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