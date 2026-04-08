Россиянин на поле боя тщетно притворяется мертвым, чтобы избежать удара БПЛА. ВИДЕО

Операторы ударных дронов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продемонстрировали высокий уровень бдительности и точности при уничтожении живой силы противника. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На обнародованном видео запечатлен эпизод, где российский оккупант, заметив украинский беспилотник, попытался прибегнуть к хитростям. Захватчик лежал на земле неподвижно, имитируя уже погибшего солдата, надеясь, что оператор дрона не будет тратить боеприпасы на "неживую" цель.

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Однако обмануть опытных аэроразведчиков 30-й бригады оккупанту не удалось. После тщательного наблюдения был нанесен точный удар.

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