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Обгорілі тіла двох окупантів лежать поблизу автомобіля із боєприпасами, який підірвався на міні. ВIДЕО 18+

У мережі з'явився відеозапис, знятий одним із російських окупантів, на якому зафіксовано наслідки чергового невдалого пересування загарбників по українській землі. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подія сталася на одній із ділянок фронту, яку вже охрестили "дорогою смерті". Російський військовий автомобіль, завантажений боєкомплектом, наїхав на українську міну. Автор відео зафіксував обгорілі тіла двох своїх поплічників.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

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