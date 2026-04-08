Нейтралізовано останній залізничний пором рашистів в окупованій Керчі, - ГУР МО. ФОТО

Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором російських загарбників в окупованій Керчі.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Воїни Департаменту активних дій ГУРударами БпЛА вивели з ладу "Славяніна" - останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

Зазначається, що судно відігравало важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.





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Що передувало?

У березні 2026 року повідомлялось, що спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів - "Авангард" та завдали "Славяніну" пошкоджень.

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