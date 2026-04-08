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Новини Фото Знищення російської техніки
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Нейтралізовано останній залізничний пором рашистів в окупованій Керчі, - ГУР МО. ФОТО

Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором російських загарбників в окупованій Керчі.

Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Воїни Департаменту активних дій ГУРударами БпЛА вивели з ладу "Славяніна" - останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.

Зазначається, що судно відігравало важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.

Останній залізничний пором окупантів у Керчі нейтралізувало ГУР
Останній залізничний пором окупантів у Керчі нейтралізувало ГУР

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Що передувало?

У березні 2026 року повідомлялось, що спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів - "Авангард" та завдали "Славяніну" пошкоджень.

Також дивіться: В Азовському морі затонуло судно РФ, що перевозило пшеницю: причиною аварії нібито стала атака БпЛА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

корабель (1675) Крим (14244) ГУР (915)
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Топ коментарі
+18
Дуууже файно, тепен можна і по мосту в'ї..ти для максимального ефекту від цього))
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08.04.2026 12:53 Відповісти
+9
Вони не дуже переживають, скоро літо, можуть у плавь
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08.04.2026 12:54 Відповісти
+9
І що це тепер дасть? Москалі збудували залізницю від Ростова до Чонгару.
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08.04.2026 13:17 Відповісти

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