Нейтралізовано останній залізничний пором рашистів в окупованій Керчі, - ГУР МО. ФОТО
Спецпризначенці ГУР нейтралізували останній залізничний пором російських загарбників в окупованій Керчі.
Про це повідомили у ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Воїни Департаменту активних дій ГУРударами БпЛА вивели з ладу "Славяніна" - останній залізничний пором окупаційної армії в Керченській протоці, що лишався на плаву.
Зазначається, що судно відігравало важливу роль у забезпеченні російського військового контингенту в тимчасово окупованому Криму паливно-мастильними матеріалами, озброєнням, військовою технікою та боєприпасами.
Що передувало?
У березні 2026 року повідомлялось, що спецпризначенці ГУР вивели з ладу інший залізничний паром окупантів - "Авангард" та завдали "Славяніну" пошкоджень.
Топ коментарі
+18 Qq Qqq #455433
показати весь коментар08.04.2026 12:53 Відповісти Посилання
+9 Igor #591922
показати весь коментар08.04.2026 12:54 Відповісти Посилання
+9 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар08.04.2026 13:17 Відповісти Посилання
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