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Сили безпілотних систем ударили по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та буровій установці "Сиваш", - Мадяр (уточнено). ВIДЕО

Сили безпілотних систем в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та уразили бурову установку "Сиваш".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС ЗСУ майор Роберт Мадяр Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про фрегат відомо?

"Адмірал Макаров" - носій ракет Калібр.

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"Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило подзьобати плавучу коросту", - пояснив Мадяр.

Деталі

За його словами, операцію реалізовано Птахами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ.

Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

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Уточнення

Спершу повідомлялося, що Сили безпілотних систем ударили по фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ. Втім, згодом Мадяр уточнив, що йдеться про фрегат "Адмірал Макаров".

Автор: 

корабель (1672) Бровді Роберт Мадяр (152) Удари по РФ (1113) Новоросійськ (41)
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Топ коментарі
+18
Супер приємна новина за фрегат. Це те падло, яке б'є по Україні ''калібрами''.
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06.04.2026 13:45 Відповісти
+10
Вишки "Бойка" виявилися потужними - ніяк не розвалять.
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06.04.2026 13:34 Відповісти
+7
ну і разом ще і вертоліт Ка-27, який намагався здійснити посадку на майданчик бурової установки.
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06.04.2026 13:42 Відповісти

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