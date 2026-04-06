Сили безпілотних систем ударили по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та буровій установці "Сиваш", - Мадяр (уточнено). ВIДЕО

Сили безпілотних систем в ніч 6 квітня завдали ударів по фрегату "Адмірал Макаров" у порту Новоросійськ та уразили бурову установку "Сиваш".

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС ЗСУ майор Роберт Мадяр Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Що про фрегат відомо?

"Адмірал Макаров" - носій ракет Калібр.

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"Пуски ракет ППО здійснювалися безпосередньо з борту фрегату під час заходу на ціль, що не завадило подзьобати плавучу коросту", - пояснив Мадяр.

Деталі

За його словами, операцію реалізовано Птахами 1 ОЦ Сил Безпілотних Систем, сплановано та координовано СБУ.

Ступінь пошкоджень встановлюється розвідкою.

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Уточнення

Спершу повідомлялося, що Сили безпілотних систем ударили по фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ. Втім, згодом Мадяр уточнив, що йдеться про фрегат "Адмірал Макаров".