Сили безпілотних систем завдали удару по "КуйбишевАзоту" у Тольятті, - Мадяр. ВIДЕО
Воїни 1 ОЦ СБС завдали удару по підприємству "КуйбишевАзот" у Тольятті (Самарська область РФ).
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС ЗСУ майор Роберт Мадяр Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За його словами, це - стратегічне хімічне підприємство РФ, що працює на ВПК агресора та виробляє компоненти для виготовлення вибухових речовин, сировину для боєприпасів та високов'язкі поліаміди, використовувані в оборонному секторі, зокрема для ракет.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 квітня у Тольятті зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників, унаслідок якої, ймовірно, було уражено два промислові підприємства.
Попередні атаки
Ці підприємства вже зазнавали атак раніше. Лише протягом березня 2026 року дрони тричі вдаряли по "КуйбишевАзоту":
- 11 березня дрони атакували "КуйбишевАзот". Місцеві повідомляли про потужні вибухи у районі підприємства. А згодом і про пожежу.
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У ніч проти 21 березня були атаковані підприємства "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот";
- 30 березня дрони знову вдарили по "КуйбишевАзоту". Після ударів спалахнула пожежа, над містом піднялися густі стовпи чорного диму.
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