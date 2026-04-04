Силы беспилотных систем нанесли удар по "КуйбышевАзоту" в Тольятти, - Мадяр. ВИДЕО

Бойцы 1-го оперативного центра СБС нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в Тольятти (Самарская область РФ).

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По его словам, это стратегическое химическое предприятие РФ, работающее на ВПК агрессора и производящее компоненты для изготовления взрывчатых веществ, сырье для боеприпасов и высоковязкие полиамиды, используемые в оборонном секторе, в частности - для ракет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака на Таганрог: пожары на складах и поврежденное судно

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.

Предыдущие атаки

Эти предприятия уже подвергались атакам ранее. Только в течение марта 2026 года дроны трижды наносили удары по "КуйбышевАзоту":

11 марта дроны атаковали "КуйбышевАзот". Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе предприятия. А впоследствии и о пожаре.

В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот";

30 марта дроны снова нанесли удар по "КуйбышевАзоту". После ударов вспыхнул пожар, над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Уфу: произошел пожар в промзоне и многоэтажке. ВИДЕО+ФОТО