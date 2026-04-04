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Силы беспилотных систем нанесли удар по "КуйбышевАзоту" в Тольятти, - Мадяр. ВИДЕО

Бойцы 1-го оперативного центра СБС нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в Тольятти (Самарская область РФ).

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

По его словам, это стратегическое химическое предприятие РФ, работающее на ВПК агрессора и производящее компоненты для изготовления взрывчатых веществ, сырье для боеприпасов и высоковязкие полиамиды, используемые в оборонном секторе, в частности - для ракет.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.

Предыдущие атаки

Эти предприятия уже подвергались атакам ранее. Только в течение марта 2026 года дроны трижды наносили удары по "КуйбышевАзоту":

  • 11 марта дроны атаковали "КуйбышевАзот". Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе предприятия. А впоследствии и о пожаре.

  • В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот";

  • 30 марта дроны снова нанесли удар по "КуйбышевАзоту". После ударов вспыхнул пожар, над городом поднялись густые столбы черного дыма.

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Автор: 

Самара (26) Бровди Роберт Мадяр (151) Силы беспилотных систем (562) Удары по РФ (1106)
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Топ комментарии
+17
Кацапи на відео в шаленому захваті і просять ще.
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04.04.2026 16:29 Ответить
+3
А сили фламінгівських систем коли завдадуть удару?
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04.04.2026 16:41 Ответить
+3
ПТАХИ вчать кацапів хімії...
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04.04.2026 17:05 Ответить

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