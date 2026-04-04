Силы беспилотных систем нанесли удар по "КуйбышевАзоту" в Тольятти, - Мадяр. ВИДЕО
Бойцы 1-го оперативного центра СБС нанесли удар по предприятию "КуйбышевАзот" в Тольятти (Самарская область РФ).
Об этом сообщил в Telegram-канале командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По его словам, это стратегическое химическое предприятие РФ, работающее на ВПК агрессора и производящее компоненты для изготовления взрывчатых веществ, сырье для боеприпасов и высоковязкие полиамиды, используемые в оборонном секторе, в частности - для ракет.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.
Предыдущие атаки
Эти предприятия уже подвергались атакам ранее. Только в течение марта 2026 года дроны трижды наносили удары по "КуйбышевАзоту":
- 11 марта дроны атаковали "КуйбышевАзот". Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе предприятия. А впоследствии и о пожаре.
-
В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот";
- 30 марта дроны снова нанесли удар по "КуйбышевАзоту". После ударов вспыхнул пожар, над городом поднялись густые столбы черного дыма.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль