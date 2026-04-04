Атака дронов в Тольятти: поражены промышленные предприятия. ВИДЕО
В ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Атака на промышленную зону
По сообщениям местных источников, основной целью стали крупные производственные объекты города. В частности, речь идет о химических предприятиях "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот".
Очевидцы сообщали о серии взрывов, работе ПВО и ярких вспышках в ночном небе. После попаданий на одном из объектов возник пожар и сильное задымление.
Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки пострадал сотрудник "одного из промышленных предприятий города". Его госпитализировали с осколочным ранением.
На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.
В Самарской области был введен план "Ковер", который предусматривает временное закрытие воздушного пространства. Из-за угрозы БПЛА временно прекратил работу аэропорт Курумоч. Рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы.
Что известно о предприятии?
"КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер по производству капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Выпускает:
Кроме того, на комбинате производят полиамидные пластики и синтетические волокна, которые применяются в автомобильной промышленности, текстиле и электронике. В целом это предприятие полного цикла, где из сырья получают как базовую химию, так и готовые материалы.
"Тольяттикаучук" - одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, расположенное в Тольятти (Самарская область). С 2019 года входит в Группу ПАО "Татнефть". Завод специализируется на выпуске синтетических каучуков, мономеров и высокооктановых присадок к бензину.
Предыдущие атаки
Эти предприятия уже подвергались атакам ранее. Только в течение марта 2026 года дроны трижды наносили удары по "КуйбышевАзоту":
- 11 марта дроны атаковали "КуйбышевАзот". Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе предприятия. А впоследствии и о пожаре.
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В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот";
- 30 марта дроны снова нанесли удар по "КуйбышевАзоту". После ударов вспыхнул пожар, над городом поднялись густые столбы черного дыма.
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