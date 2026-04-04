Атака дронов в Тольятти: поражены промышленные предприятия. ВИДЕО

В ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атака на промышленную зону

По сообщениям местных источников, основной целью стали крупные производственные объекты города. В частности, речь идет о химических предприятиях "Тольяттикаучук" и "КуйбишевАзот".

Очевидцы сообщали о серии взрывов, работе ПВО и ярких вспышках в ночном небе. После попаданий на одном из объектов возник пожар и сильное задымление.

Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев сообщил, что в результате атаки пострадал сотрудник "одного из промышленных предприятий города". Его госпитализировали с осколочным ранением.

На территории северного промышленного узла ограничено движение транспорта.

В Самарской области был введен план "Ковер", который предусматривает временное закрытие воздушного пространства. Из-за угрозы БПЛА временно прекратил работу аэропорт Курумоч. Рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака БПЛА на Москву и Ленинградскую область: приостановили работу аэропорты

Что известно о предприятии?

"КуйбышевАзот" - одна из ведущих российских химических компаний, лидер по производству капролактама и продуктов его переработки, а также входит в число крупнейших производителей азотных удобрений. Выпускает:

Кроме того, на комбинате производят полиамидные пластики и синтетические волокна, которые применяются в автомобильной промышленности, текстиле и электронике. В целом это предприятие полного цикла, где из сырья получают как базовую химию, так и готовые материалы.

"Тольяттикаучук" - одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, расположенное в Тольятти (Самарская область). С 2019 года входит в Группу ПАО "Татнефть". Завод специализируется на выпуске синтетических каучуков, мономеров и высокооктановых присадок к бензину.

Предыдущие атаки

Эти предприятия уже подвергались атакам ранее. Только в течение марта 2026 года дроны трижды наносили удары по "КуйбышевАзоту":

11 марта дроны атаковали "КуйбышевАзот". Местные жители сообщали о мощных взрывах в районе предприятия. А впоследствии и о пожаре.

В ночь на 21 марта были атакованы предприятия "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот";

30 марта дроны снова нанесли удар по "КуйбышевАзоту". После ударов вспыхнул пожар, над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны атаковали Уфу: вспыхнул пожар в промзоне и многоэтажке. ВИДЕО+ФОТО