Атака дронів у Тольятті: уражено промислові підприємства. ВIДЕО

У ніч на 4 квітня у Тольятті зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників, унаслідок якої, ймовірно, було уражено два промислові підприємства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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Атака на промислову зону

За повідомленнями місцевих джерел, основною ціллю стали великі виробничі об’єкти міста. Зокрема, йдеться про хімічні підприємства "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот".

Очевидці повідомляли про серію вибухів, роботу ППО та яскраві спалахи в нічному небі. Після влучань на одному з об’єктів виникла пожежа та густе задимлення.

Губернатор Самарської області РФ В’ячеслав Федорищев повідомив, що унаслідок атаки постраждав співробітник "одного з промислових підприємств міста". Його госпіталізували з уламковим пораненням.

На території північного промислового вузла обмежено рух транспорту.

У Самарській області було запроваджено план "Ковер", який передбачає тимчасове закриття повітряного простору. Через загрозу БпЛА тимчасово припинив роботу аеропорт Курумоч. Рейси було перенаправлено на запасні аеродроми.

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Що відомо про підприємства?

"КуйбишевАзот" - одна з провідних російських хімічних компаній, лідер з виробництва капролактаму та продуктів його переробки, а також входить до числа найбільших виробників азотних добрив. Випускає:

Крім цього, на комбінаті роблять поліамідні пластики і синтетичні волокна, які застосовуються в автомобільній промисловості, текстилі та електроніці. Загалом це підприємство повного циклу, де із сировини отримують як базову хімію, так і готові матеріали.

"Тольяттікаучук" – одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, розташоване в Тольятті (Самарська область). З 2019 року входить до Групи ПАТ "Татнафта". Завод спеціалізується на випуску синтетичних каучуків, мономерів та високооктанових добавок до бензину.

Попередні атаки

Ці підприємства вже зазнавали атак раніше. Лише протягом березня 2026 року дрони тричі вдаряли по "КуйбишевАзоту":

11 березня дрони атакували "КуйбишевАзот". Місцеві повідомляли про потужні вибухи у районі підприємства. А згодом і про пожежу.

У ніч проти 21 березня були атаковані підприємства "Тольяттикаучук" і "КуйбишевАзот";

30 березня дрони знову вдарили по "КуйбишевАзоту". Після ударів спалахнула пожежа, над містом піднялися густі стовпи чорного диму.

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