Атака на Таганрог: пожары на складах и поврежденное судно

Таганрог под ударом: пожары на складах и поврежденное судно

В ночь на 4 апреля ударные дроны и ракеты нанесли удар по Таганрогу (Ростовская область, РФ), в результате чего были повреждены сухогруз и складская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Атаку дронов и ракет подтвердил губернатор области Юрий Слюсар.

"Во время ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящее время возгорание локализовано", - написал он в Telegram.

Кроме того, по его словам, в акватории Таганрогского залива "в результате попадания обломков БПЛА" поврежден коммерческий сухогруз под флагом иностранного государства, там возник пожар.

Губернатор утверждает, что в результате атаки один человек погиб, четверо пострадали, среди них гражданин иностранного государства. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, заявил он.

Что предшествовало?

В ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.

чим ближче буде до моцквабаду летіти - тим московіти розумніши ставатимуть - ще буде епопея як вони они одного готові будуть з бантиком видати задля преференцій для своеї шкурки
04.04.2026 13:16 Ответить
... браво ЗСУ,
04.04.2026 13:52 Ответить
Кацапи, валіть на×ер з українського Таганрога.
04.04.2026 14:00 Ответить
Сухогруз цей регулярно возить зерно по маршруту Варна-Таганрог, до болгарських братушек, згідно договорняка імені оманського ішака. Екіпаж зі Шрі-ланкі.
04.04.2026 14:46 Ответить
Рашиські варвари розуміють тільки силу.
04.04.2026 14:57 Ответить
 
 