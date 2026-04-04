Атака на Таганрог: пожары на складах и поврежденное судно

В ночь на 4 апреля ударные дроны и ракеты нанесли удар по Таганрогу (Ростовская область, РФ), в результате чего были повреждены сухогруз и складская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атаку дронов и ракет подтвердил губернатор области Юрий Слюсар.

"Во время ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений логистической компании. Люди эвакуированы. В настоящее время возгорание локализовано", - написал он в Telegram.

Кроме того, по его словам, в акватории Таганрогского залива "в результате попадания обломков БПЛА" поврежден коммерческий сухогруз под флагом иностранного государства, там возник пожар.

Губернатор утверждает, что в результате атаки один человек погиб, четверо пострадали, среди них гражданин иностранного государства. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, заявил он.

Что предшествовало?

В ночь на 4 апреля в Тольятти зафиксирована массированная атака ударных беспилотников, в результате которой, вероятно, были поражены два промышленных предприятия.

