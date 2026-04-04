Атака на Таганрог: пожежі на складах і пошкоджене судно

У ніч проти 4 квітня ударні дрони та ракети атакували Таганрог (Ростовська область, РФ), пошкоджено суховантаж і складську інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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Атаку дронів та ракет підтвердив губернатор області Юрій Слюсар.

"Під час здійснення ракетного удару по Таганрогу постраждала комерційна інфраструктура. Виникла пожежа на території складських приміщень логістичної компанії. Люди евакуйовані. Наразі займання локалізовано", - написав він у телеграм.

Крім того, за його словами, в акваторії Таганрозької затоки "внаслідок влучання уламків БпЛА" пошкоджений комерційний суховантаж під прапором іноземної держави, там виникла пожежа.

Губернатор стверджує, що через атаку одна людина загинула, четверо - постраждали, серед них громадянин іноземної держави. Троє людей перебуваються у важкому стані, заявив він.

Що передувало?

У ніч на 4 квітня у Тольятті зафіксовано масовану атаку ударних безпілотників, унаслідок якої, ймовірно, було уражено два промислові підприємства.

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