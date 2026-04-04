Нафтові порти РФ на Балтиці не працюють після атак дронів, - Reuters

Порти Усть-Луга та Койвісто (Приморськ) на Балтійському морі досі не можуть повноцінно експортувати нафту після атак безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише агенство Reuters.

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"Російські НПЗ змушені шукати альтернативні маршрути експорту, зокрема дорожчі залізничні перевезення до інших терміналів", - зазначають в агенстві.

Особливо ускладнилася ситуація з дизельним паливом: з 22 березня його не можуть відвантажувати через Койвісто, який був одним із головних експортних напрямків для російських нафтопереробних заводів у європейській частині Росії і Сибіру.

Через пошкодження інфраструктури частину мазуту та інших нафтопродуктів намагаються перекинути до інших портів, зокрема Висоцька та Тамані. Однак ці варіанти мають обмеження: менші потужності або складнішу логістику.

За словами трейдерів, це вже створює додатковий тиск на російську нафтову систему й може призвести до скорочення видобутку.

Фінська морська влада повідомила Reuters, що постачання з Койвісто та Усть-Луги скоротилися до рівня "одного судна", хоча зазвичай ідеться про 40-50 відправок на тиждень.

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Удари по портах

У березні 2026 року повідомлялося про серію атак на портову інфраструктуру Ленінградської області РФ, зокрема в районі Балтійського моря. Найчастіше згадувалися порти Усть-Луга та Приморськ. Проте Сили Оборони намагались атакувати портову інфраструктуру Ленінградської області і раніше.

4 січня 2025 року, українські дрони намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт Усть-Луга в Ленінградській області. Зазначається, далекобійні дрони Служби безпеки подолали понад 900 кілометрів, долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль. Зокрема, уразили ємності із газовим конденсатом. Наприкінці січня стало відомо, що постачання нафти через цей порт призупинилося.

12 вересня безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт "Приморськ", горіло мінімум одне судно.

Удари у березня 2026 року:

23 березня у Ленінградській області Росії повідомили про масштабну атаку безпілотників, унаслідок якої сталася пожежа в порту Приморська та пошкоджено інфраструктуру. Унаслідок атаки було пошкоджено резервуар із паливом, що спричинило пожежу. Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження резервуарного парку та нафтоналивної інфраструктури.

У ніч проти середи, 25 березня, територію Ленінградської області РФ знову атакували безпілотники. Внаслідок атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга. За даними соцмереж, імовірно, зазнав пошкодження корабель.

У ніч проти п’ятниці, 27 березня, Ленінградська область зазнала чергової атаки безпілотників - вже третьої поспіль. Повідомлялося про вибухи та пожежі в районі портів Приморськ і Усть-Луга. Ймовірно, було уражено портову інфраструктуру. Згодом стало відомо, що повністю вигорів один нафтоналивний причал.

У ніч проти неділі, 29 березня, безпілотники знову атакували Ленінградську область РФ.Порт Усть-Луга зазнав нових пошкоджень, виникла пожежа. У СБУ зазначили, що удару було завдано далекобійними безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа".

У ніч на 31 березня російський порт Усть-Луга знову зазнав атаки безпілотників. Це вже третій удар по об’єкту за місяць і сьомий день поспіль атак у Ленінградській області.

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