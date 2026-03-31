Ключовий російський НПЗ призупинив виробництво на місяць, - Reuters

Кірішський нафтопереробний завод у Ленінградській області РФ, який зазнав удару українських дронів 26 березня, частково зможе відновити роботу лише через місяць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Відновлення роботи підприємства дозволить знову запустити виробництво моторного палива, однак темпи залежать від роботи ключових нафтоекспортних портів – Усть-Луга та Приморськ, які також зазнали пошкоджень через атаки українських дронів.

"Протягом місяця очікується відновлення трьох із чотирьох основних установок заводу, що становлять близько 60% його потужності. Повноцінна робота залежатиме від відновлення портів", – зазначають у Reuters.

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Вплив атак на виробництво та експорт

Кірішський НПЗ входить до трійки найбільших заводів РФ і має встановлену потужність близько 20-21 млн тонн нафти на рік. За даними за 2024 рік, завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Українські удари по об’єктах РФ вже суттєво скоротили експорт нафти та виробництво ракет. За оцінками, майже 40% місячного виробництва ракет і близько 45% експорту нафти Росія втратила через атаки на критичну інфраструктуру та логістику.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони знову атакували Ленінградську область: порт Усть-Луга пошкоджено, смог від пожеж накрив Санкт-Петербург.

У ніч на 25 березня Ленінградську область РФ атакували дрони. Унаслідок атаки спалахнула сильна пожежа у порту Усть-Луга, який є другим найбільшим вузлом експорту російської нафти на Балтійському морі.

У цьому порту дрони влучили в об'єкти найбільшого виробника скрапленого газу в Росії "Новатек". Після удару там зупинили відвантаження нафти та нафтопродуктів.

У ніч на 27 березня Сили оборони України повторно уразили дронами порт Усть-Луга.

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